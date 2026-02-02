ETV Bharat / state

प्रयागराज में जेलकर्मी ने की आत्महत्या, जल्द होने वाली थी शादी, आखिरी बार की थी मंगेतर से बात

प्रयागराज: नैनी केंद्रीय कारागार में तैनात युवा जेलकर्मी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली. मृतक की पहचान 26 वर्षीय पृथ्वीराज चौहान के रूप में हुई है, जो 2021 बैच के बंदी रक्षक थे. हाल में शादी होने वाली थी. बताया जा रहा है कि जेलकर्मी ने आखिरी बार अपनी मंगेतर से बात की थी.

जानकारी के मुताबिक जेलकर्मी पृथ्वीराज मूल रूप से मोहम्मदाबाद के उम्मनपुर गांव के रहने वाले थे. नौकरी के लेकर केंद्रीय कारागार नैनी के पास प्रयागपुरम कॉलोनी में किराए के कमरे में रहते थे. परिजनों के अनुसार उनकी शादी तय हो चुकी थी. रविवार को वह रोज की तरह ड्यूटी पर गए थे, लेकिन देर रात जब परिवार वालों ने संपर्क करने की कोशिश की तो फोन रिसीव नहीं हुआ. परेशान पिता ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक को कमरे पर जाकर देखने को कहा.

युवक ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन नहीं खुला, फिर उसने रौशनदान से झांककर देखा तो पृथ्वीराज का शव कमरे में दिखा. सूचना मिलते ही जेल अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस को बुलाया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी.

केंद्रीय कारागार नैनी के वरिष्ठ जेल अधीक्षक विजय विक्रम सिंह ने बताया कि पृथ्वीराज ड्यूटी पूरी करके गए थे. पहले से किसी भी तरह की परेशानी की जानकारी सामने नहीं आई थी. आत्महत्या का वजह क्या रही, जांच का विषय है. वहीं, डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. अभी तक आत्महत्या के पीछे की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है.