ETV Bharat / state

प्रयागराज में जेलकर्मी ने की आत्महत्या, जल्द होने वाली थी शादी, आखिरी बार की थी मंगेतर से बात

केंद्रीय कारागार नैनी में 2021 बैच के बंदी रक्षक पृथ्वीराज ने आत्महत्या कर ली.

जेलकर्मी ने की आत्महत्या
जेलकर्मी ने की आत्महत्या (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 3:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: नैनी केंद्रीय कारागार में तैनात युवा जेलकर्मी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली. मृतक की पहचान 26 वर्षीय पृथ्वीराज चौहान के रूप में हुई है, जो 2021 बैच के बंदी रक्षक थे. हाल में शादी होने वाली थी. बताया जा रहा है कि जेलकर्मी ने आखिरी बार अपनी मंगेतर से बात की थी.

जानकारी के मुताबिक जेलकर्मी पृथ्वीराज मूल रूप से मोहम्मदाबाद के उम्मनपुर गांव के रहने वाले थे. नौकरी के लेकर केंद्रीय कारागार नैनी के पास प्रयागपुरम कॉलोनी में किराए के कमरे में रहते थे. परिजनों के अनुसार उनकी शादी तय हो चुकी थी. रविवार को वह रोज की तरह ड्यूटी पर गए थे, लेकिन देर रात जब परिवार वालों ने संपर्क करने की कोशिश की तो फोन रिसीव नहीं हुआ. परेशान पिता ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक को कमरे पर जाकर देखने को कहा.

युवक ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन नहीं खुला, फिर उसने रौशनदान से झांककर देखा तो पृथ्वीराज का शव कमरे में दिखा. सूचना मिलते ही जेल अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस को बुलाया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी.

केंद्रीय कारागार नैनी के वरिष्ठ जेल अधीक्षक विजय विक्रम सिंह ने बताया कि पृथ्वीराज ड्यूटी पूरी करके गए थे. पहले से किसी भी तरह की परेशानी की जानकारी सामने नहीं आई थी. आत्महत्या का वजह क्या रही, जांच का विषय है. वहीं, डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. अभी तक आत्महत्या के पीछे की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है.

वहीं परिजन भी किसी खास तनाव की जानकारी नहीं दे पा रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: कानपुर रोहित सुसाइड केस; परिजनों और क्षेत्रीय लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, जानें-पूरा मामला

ये भी पढ़ें: कानपुर IIT में Ph.D. छात्र ने की आत्महत्या, डिप्रेशन में था, कई बार काउंसलिंग की गई थी

TAGGED:

PRISON GUARD COMMITTED SUICIDE
NAINI JAIL GUARD COMMITTED SUICIDE
COMMITTED SUICIDE IN NAINI
NAINI JAIL IN COMMITTED SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.