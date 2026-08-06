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प्रहरी भर्ती परीक्षा-2024 के अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी, राजस्थान पुलिस में यंग प्रोफेशनल्स भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी

महानिदेशक कारागार राजस्थान और राजस्थान पुलिस मुख्यालय ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान कारागार विभाग से प्रहरी भर्ती परीक्षा-2024 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. राजस्थान कारागार विभाग की प्रहरी भर्ती परीक्षा-2024 के अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए जा रहे हैं. स्वास्थ्य परीक्षण एवं पुलिस चरित्र सत्यापन में सफल सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. 12 अगस्त 2026 को सुबह निर्धारित स्थानों पर कार्यग्रहण (जॉइनिंग) के लिए उपस्थित होने के निर्देश जारी किए गए हैं. कारागार महानिदेशक (डीजी जेल) अशोक राठौड़ ने सभी चयनित अभ्यर्थियों से समय पर उपस्थित होकर कार्यग्रहण की अपील की है. महानिदेशक कारागार अशोक राठौड़ के मुताबिक राजस्थान कारागार विभाग की प्रहरी भर्ती परीक्षा-2024 में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर आई है. राजस्थान कारागार विभाग की ओर से प्रहरी भर्ती परीक्षा-2024 के अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं. स्वास्थ्य परीक्षण और पुलिस सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों को 12 अगस्त को सुबह निर्धारित स्थलों पर कार्यग्रहण करने के निर्देश दिए हैं. महानिदेशक कारागार अशोक राठौड़ ने एक महत्वपूर्ण संदेश जारी करते हुए बताया कि जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण और पुलिस चरित्र सत्यापन सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है, उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया के अंतिम चरण के तहत कार्यग्रहण करने के स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं. पढे़ं : राजस्थान कारागार प्रहरी भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, 968 पदों के मुकाबले 962 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन 12 अगस्त को प्रातः कार्यग्रहण के निर्देश : महानिदेशक कारागार अशोक राठौड़ ने निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र और सफल अभ्यर्थी 12 अगस्त 2026 को प्रातः अपने आवंटित/निर्धारित स्थानों पर कार्यग्रहण के लिए आवश्यक रूप से उपस्थित हों. उन्होंने सभी नव-चयनित प्रहरियों को शुभकामनाएं देते हुए अपील की है कि वे समय पर पहुंच कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और पूर्ण निष्ठा और अनुशासित भाव से राज्य सेवा में अपना योगदान शुरू करें.