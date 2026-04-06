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तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता दें : सूर्य प्रताप शाही

मंत्री सूर्य प्रताप शाही का मंच पर स्वागत करते संगठन के सदस्य ( ETV Bharat )

कुशीनगर : कुशीनगर के मुख्यालय पडरौना में एक पत्रकार संगठन के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के कृषि व कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि बदलते समय के साथ पत्रकारिता के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन हुए हैं. डिजिटल युग के आगमन से नई चुनौतियाँ सामने आई हैं, लेकिन आज भी अखबारों की खबरों को विश्वसनीयता का प्रमुख पैमाना माना जाता है. पडरौना के एक निजी होटल में आयोजित ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रांतीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि श्री शाही ने पत्रकारों से अपील की कि वे सनसनीखेज खबरों से बचते हुए तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता दें. सभा में बोलते मंत्री सूर्य प्रताप शाही. (ETV Bharat) उन्होंने कहाकि पत्रकारिता एक जिम्मेदारीपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्य है. इतिहास में मदन मोहन मालवीय और रामनाथ गोयनका जैसे पुरोधाओं ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, जिससे पत्रकारिता की विश्वसनीयता बनी रही. पत्रकारों से उन्होंने निजी वार्तालाप को खबर का हिस्सा बनाकर किसी की निजता का उल्लंघन न करने की अपील भी की.