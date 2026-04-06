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तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता दें : सूर्य प्रताप शाही

डिजिटल युग के आगमन से नई चुनौतियाँ सामने आई हैं, लेकिन आज भी अखबारों की खबरों को विश्वसनीयता का प्रमुख पैमाना माना जाता है.

Rural Journalists Association
मंत्री सूर्य प्रताप शाही का मंच पर स्वागत करते संगठन के सदस्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 1:23 PM IST

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कुशीनगर : कुशीनगर के मुख्यालय पडरौना में एक पत्रकार संगठन के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के कृषि व कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि बदलते समय के साथ पत्रकारिता के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन हुए हैं. डिजिटल युग के आगमन से नई चुनौतियाँ सामने आई हैं, लेकिन आज भी अखबारों की खबरों को विश्वसनीयता का प्रमुख पैमाना माना जाता है.

पडरौना के एक निजी होटल में आयोजित ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रांतीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि श्री शाही ने पत्रकारों से अपील की कि वे सनसनीखेज खबरों से बचते हुए तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता दें.

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सभा में बोलते मंत्री सूर्य प्रताप शाही. (ETV Bharat)

उन्होंने कहाकि पत्रकारिता एक जिम्मेदारीपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्य है. इतिहास में मदन मोहन मालवीय और रामनाथ गोयनका जैसे पुरोधाओं ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, जिससे पत्रकारिता की विश्वसनीयता बनी रही.

पत्रकारों से उन्होंने निजी वार्तालाप को खबर का हिस्सा बनाकर किसी की निजता का उल्लंघन न करने की अपील भी की.

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सांसद देवरिया शशांक मणि त्रिपाठी. (ETV Bharat)

विशिष्ट अतिथि के रूप में देवरिया के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि पत्रकारों का दायित्व है कि वे अर्धसत्य से बचते हुए पूर्ण सत्य को समाज के सामने रखें और सकारात्मक अभियानों में भी सक्रिय भूमिका निभाएं.

कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे ने ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रकारिता करने को अत्यंत चुनौतीपूर्ण बताया.

कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य फूल बदन कुशवाहा, विधायक हाटा मोहन वर्मा, विधायक सदर मनीष जायसवाल, विधायक रामकोला विनय गोंड तथा विधायक खड्डा विवेकानंद पांडेय सहित कई अन्य ने भी संबोधित किया.

कार्यक्रम में ग्रापए के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ सिंह, उपाध्यक्ष कैप्टन वीरेंद्र सिंह, ओम प्रकाश द्विवेदी आदि की मौजूदगी रही. संचालन यूएन इंटर कॉलेज के प्रवक्ता अनूप कुमार मिश्र ने किया.

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे. सम्मेलन के संयोजक एवं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष शैलेश कुमार उपाध्याय ने स्वागत भाषण देते हुए अतिथियों का अंगवस्त्र एवं स्मृति चिह्न देकर सम्मान किया. इस दौरान उन्होंने मंत्री श्री शाही को पत्रकारों की समस्याओं से जुड़ी सात सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपकर उसके निस्तारण की मांग भी की.

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