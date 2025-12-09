ETV Bharat / state

पूर्व ACS समेत 6 अफसरों के खिलाफ जांच का पूर्वानुमोदन, 14 पर कार्रवाई को हरी झंडी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि एसीबी एवं प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही की निरंतरता में भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम की धारा 17-ए में विस्तृत जांच का अनुमोदन किया. निविदा कार्य से जुडे़ तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन समितियों में गड़बड़ी के जिम्मेदार मुख्य अभियंता से लेकर अधिशाषी अभियंता के साथ अधीक्षण अभियंता समेत तकनीकी सदस्यों और सचिव स्तर के अधिकारियों पर कार्यवाही का अनुमोदन किया.

जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जलजीवन मिशन की निविदा में फर्जीवाडे़ और मिलीभगत कर भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव और 5 अधिकारियों समेत कुल 6 अफसरों के विरूद्ध 17-ए में विस्तृत जांच के साथ अनुसंधान कार्यवाही का सोमवार देर रात पूर्वानुमोदन किया. दो सेवानिवृत्त समेत कुल 14 अधिकारियों पर कार्रवाई का भी अनुमोदन किया.

सीएम ने बताया कि राजकीय दायित्वों के निर्वहन में गड़बड़ी के आरोपों में एक अन्य आईएएस अधिकारी के विरूद्ध अखिल भारतीय सेवाएं (वर्गीकरण, अनुशासन एवं अपील) 1969 के नियम 8 के तहत नवीन जांच शुरू करने का अनुमोदन किया. राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) के नियम 34 के तहत 5 अधिकारियों की रिव्यू याचिका खारिज कर पूर्व में दिए दंड को यथावत रखने को मंजूरी दी. सीसीए-नियम 16 के तहत 2 प्रकरणों में सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध प्रमाणित जांच निष्कर्ष का अनुमोदन आगामी दण्डात्मक कार्यवाही में किया.

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुआ भ्रष्टाचार : जल जीवन मिशन में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे. इसे लेकर अलग-अलग जांच एजेंसियों ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय पीएचईडी मंत्री रहे महेश जोशी को गिरफ्तार किया था. जोशी को 7 माह जेल में रहने के बाद हाल में जमानत मिली हैं. जल जीवन मिशन में तत्कालीन बड़े अधिकारियों की भी मिलीभगत की शिकायत हुई थी. कुछ शिकायतों पर जांच बंद कर दी गई. इन्हें भजनलाल सरकार ने फिर शुरू किया.