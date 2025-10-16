ETV Bharat / state

ट्रेनों में प्रिंटेड कंबल कवर देने की शुरूआत, रेल मंत्री ने किया 65 स्टेशनों पर विभिन्न सुविधाओं का लोकार्पण

जयपुर: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजधानी के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से ट्रेन में प्रिंटेड कंबल कवर देने की शुरुआत की. जयपुर असारवा (अहमदाबाद) ट्रेन के एसी श्रेणी के यात्रियों के साथ कंबल कवर की सुविधा शुरू की गई. साथ ही 65 रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का भी लोकार्पण किया गया. रेल मंत्री ने कहा कि प्रिंटेड कंबल कर पर डिजाइन भी जयपुर की है. 50-60 सालों से ट्रेनों में कंबल ऐसे ही दिए जा रहे थे. कई बार ओढ़ने में संशय रहता था कि साफ होगा या नहीं, लेकिन अब कवर लगाकर कंबल ओढ़ सकेंगे.

65 स्टेशनों पर विभिन्न सुविधाओं का लोकार्पण: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक रेलगाड़ी से कंबल कवर की शुरुआत की गई है. इसके सफल होने पर सभी गाड़ियों में इसे शुरू किया जाएगा. कंबल पर जयपुर की डिजाइन सांगानेरी प्रिंट है. कंबल सिलेक्ट करने में इसकी लाइफ और आसान वॉशिंग का ध्यान रखा गया. उन्होंने बताया कि छोटे-छोटे स्टेशनों पर इंफॉर्मेशन के लिए साइन बोर्ड, फुल लेंथ प्लेटफार्म बनाने समेत विभिन्न सुविधाओं का 65 स्टेशनों पर लोकार्पण किया गया. जयपुर, गांधीनगर, खातीपुरा समेत सभी रेलवे स्टेशनों पर अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है. नए स्टेशन बनाना, नई पटरिया बिछाना, विद्युतीकरण करने के साथ ही यात्री सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है.

पढ़ें: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर से 65 स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का करेंगे लोकार्पण, अहमदाबाद रूट पर ट्रेन में देंगे यह सौगात

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों का पुर्नविकास: उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे पर 77 रेलवे स्टेशनों पर लगभग 4000 करोड़ रुपए की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुर्नविकास कार्य किया जा रहे है. पांच रेलवे स्टेशनों का पुर्नविकास कर आमजन के लिए उपलब्ध करवा दिए गए है. दुर्धरा क्षेत्र में स्थित स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं देने के लिए अनेक कार्य किया जा रहे हैं. उत्तर पश्चिम रेलवे के 65 छोटे और मध्यम स्टेशनों पर नए प्लेटफार्म समेत कई सुविधाओं का विस्तार किया गया है. कोच और ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड की शुरुआत की गई है.