ETV Bharat / state

ट्रेनों में प्रिंटेड कंबल कवर देने की शुरूआत, रेल मंत्री ने किया 65 स्टेशनों पर विभिन्न सुविधाओं का लोकार्पण

रेल मंत्री अश्विन वैष्णव का कहना है कि पहले यात्रियों को कंबल ओढ़ने में संशय रहता था. अब प्रिंटेड कवर से दुविधा नहीं होगी.

Railway Minister and other guests at inauguration
लोकार्पण में रेल मंत्री व अन्य अतिथि (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 16, 2025 at 4:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजधानी के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से ट्रेन में प्रिंटेड कंबल कवर देने की शुरुआत की. जयपुर असारवा (अहमदाबाद) ट्रेन के एसी श्रेणी के यात्रियों के साथ कंबल कवर की सुविधा शुरू की गई. साथ ही 65 रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का भी लोकार्पण किया गया. रेल मंत्री ने कहा कि प्रिंटेड कंबल कर पर डिजाइन भी जयपुर की है. 50-60 सालों से ट्रेनों में कंबल ऐसे ही दिए जा रहे थे. कई बार ओढ़ने में संशय रहता था कि साफ होगा या नहीं, लेकिन अब कवर लगाकर कंबल ओढ़ सकेंगे.

65 स्टेशनों पर विभिन्न सुविधाओं का लोकार्पण: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक रेलगाड़ी से कंबल कवर की शुरुआत की गई है. इसके सफल होने पर सभी गाड़ियों में इसे शुरू किया जाएगा. कंबल पर जयपुर की डिजाइन सांगानेरी प्रिंट है. कंबल सिलेक्ट करने में इसकी लाइफ और आसान वॉशिंग का ध्यान रखा गया. उन्होंने बताया कि छोटे-छोटे स्टेशनों पर इंफॉर्मेशन के लिए साइन बोर्ड, फुल लेंथ प्लेटफार्म बनाने समेत विभिन्न सुविधाओं का 65 स्टेशनों पर लोकार्पण किया गया. जयपुर, गांधीनगर, खातीपुरा समेत सभी रेलवे स्टेशनों पर अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है. नए स्टेशन बनाना, नई पटरिया बिछाना, विद्युतीकरण करने के साथ ही यात्री सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है.

पढ़ें: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर से 65 स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का करेंगे लोकार्पण, अहमदाबाद रूट पर ट्रेन में देंगे यह सौगात

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों का पुर्नविकास: उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे पर 77 रेलवे स्टेशनों पर लगभग 4000 करोड़ रुपए की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुर्नविकास कार्य किया जा रहे है. पांच रेलवे स्टेशनों का पुर्नविकास कर आमजन के लिए उपलब्ध करवा दिए गए है. दुर्धरा क्षेत्र में स्थित स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं देने के लिए अनेक कार्य किया जा रहे हैं. उत्तर पश्चिम रेलवे के 65 छोटे और मध्यम स्टेशनों पर नए प्लेटफार्म समेत कई सुविधाओं का विस्तार किया गया है. कोच और ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड की शुरुआत की गई है.

पढ़ें: 'विश्व भारत की ओर विश्वास की दृष्टि से देख रहा', ब्रह्माकुमारीज के कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री वैष्णव

इन स्टेशनों पर भी विकास कार्य: उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मण्डल के 3 स्टेशन (करजोड़ा, गकरेड़ा और पीपलाज स्टेशन), बीकानेर मण्डल के 14 स्टेशन (नाथवाणा, बिग्गा, बनीसर, नोहर, केसरीसिंहपुर, गजसिंहपुर, सुधराना, सरूपसर, भगवानसर, पृथ्वीराजपुर, संगत, जामसर, जाखोद खेडा और सुचान कोटली स्टेशन), जयपुर मण्डल के 2 स्टेशन (भेसलाना और चाकसू स्टेशन) एवं जोधपुर मण्डल के 22 स्टेशन (ढुंदाडा, गुढ़ा, गोविन्दी मारवाड़, भीमरलाई, पारलू, कवास, जसाई, बनिया सांडा धोरा, मारवाड़ छापरी, बदवासी, श्री बालाजी, सालावास, हरलाया, शैतानसिंह नगर, मारवाड़ बीटड़ी, तालछापर, गागरिया, पीपाड़ सिटी, रामसर, बड़ी खाटू, छोटी खाटू, उदरामसर स्टेशन) पर नए प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म उन्नयन और विस्तार के कार्य किए गए हैं.

पढ़ें: अच्छी खबर : रेल मंत्री बोले- जालोर से दिल्ली के लिए चलेगी ट्रेन, स्टेशनों पर कुल्हड़ में मिलेगी चाय

जयपुर-असारवा एक्सप्रेस में 11 वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बों में प्रिंटेड कंबल कवर की शुरूआत की गई है. इस मौके पर जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाडी, बगरू विधायक कैलाश वर्मा, उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ समेत रेलवे के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे.

TAGGED:

जयपुर असरवा ट्रेन
RAILWAY MINISTER ON NEW FACILITIES
AMRIT BHARAT STATION SCHEME
यात्री सुविधाओं का लोकार्पण
PRINTED BLANKET COVERS IN TRAINS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NEET UG 2025: राजस्थान स्टेट काउंसलिंग में तीसरे राउंड की सीट मैट्रिक्स जारी, 1855 सीट में कम फीस वाली केवल 61

EPFO का बड़ा फैसला: नौकरी छोड़ने पर नहीं होगी पैसे की दिक्कत, तुरंत कर सकेंगे यह काम

भारत-किर्गिस्तान मिलकर करेंगे आतंकवाद का मुकाबला, दोनों देशों के बीच बनी सहमति

धनतेरस से लेकर दीपावली तक करें ये छोटे-छोटे उपाय, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा, होंगे मालामाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.