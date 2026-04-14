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तलाक के बाद ढोल से स्वागत, ट्रोलर्स को प्रिनिता का जवाब, कही ये बात....

दरअसल, आर्मी ऑफिसर से तलाक के बाद प्रिनिता और उसके माता-पिता अपने घर तक भी नहीं पहुंचे थे कि सोशल मीडिया पर प्रिनिता और उसके माता-पिता और परिवार के लोगों के ढोल-नगाड़ों की धुन पर नाचने के वीडियो पर लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए. सोशल मीडिया पर प्रिनिता के परिवार की इस पहल का लोग लगातार विरोध कर रहे हैं. बता दें कि प्रिनिता अब अपने माता-पिता के साथ रह रही हैं. उनका एक मासूम बच्चा भी है. शादी के बाद उन्हें अपने रिश्ते को चलाने में बहुत सी दिक्क़तों का सामना करना पड़ रहा था.

मेरठ : आपसी सहमति से तलाक के बाद प्रिनिता के माता-पिता ने अपनी इकलौती बेटी को अवसाद से बाहर निकालने के लिए एक अनोखी पहल की. उन्होंने बैंड-बाजे के साथ उसका स्वागत कर समाज को एक अलग संदेश देने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद से मेरठ की यह बेटी सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर है. इस पर अब प्रिनिता का बयान आया है. उन्होंने कहा कि ट्रोल करने वाले लोग स्वमूल्यांकन करें कि क्या उनकी बहन ऐसी परेशानी में होती, तब भी वे ऐसा ही व्यवहार करते?

प्रिनिता ने सवाल उठाया कि आखिर उनके माता-पिता का कसूर क्या है? अगर वे अपनी बेटी को अवसाद से बाहर निकालने के लिए ढोल-नगाड़ों के साथ घर लेकर आए, ताकि उसका दुख कम हो सके, तो क्या यह गलत है? उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ लोग उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके तलाक ले चुके पति और उनके परिजन भी तरह-तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं. साथ ही उन्होंने बताया कि अपने रिश्ते को बचाने के लिए वे अपने पिता के साथ जालंधर गई थीं, जहां पर न सिर्फ उनके साथ बदसलूकी की गई, बल्कि उनके पिता के साथ भी मारपीट की गई थी, जिसकी उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई थी. उन्होंने कहा कि उन पर तरह तरह-तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन उन्होंने कहीं कुछ नहीं बोला.

प्रिनिता ने अपना दर्द साझा करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर लोग उन्हें लगातार वायरल कर रहे हैं। कोई उन्हें लुटेरी दुल्हन कह रहा है, तो कोई अपशब्द लिख रहा है. उन्होंने ट्रोलर्स से सवाल किया कि अगर उनके घर की बहन-बेटी होती, क्या तब भी वे इसी तरह की अपमानजनक बातें लिखते? प्रिनिता ने बताया कि उन्होंने लगभग 70 पेज की फाइल तैयार की हुई है, जिसमें तमाम वह लेखा-जोखा है, जिन बातों को लेकर उनपर बेवजह के आरोप मढ़े जा रहे हैं. प्रिनिता ने कहा कि वह यही कहेंगी कि जो लोग उन्हें बिना सोचे समझे ट्रोल कर रहे हैं, आपत्तिजनक बातें उनके लिए लिख रहे हैं, अगर उनकी बहन अपनी कोई परेशानी अपने घर आकर बताती है, तो क्या तब भी वह लोग ऐसे ही रिएक्ट करेंगे.





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