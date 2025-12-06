ETV Bharat / state

सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को बनाया जाएगा मैनेजमेंट गुरु, 6 महीने चलेगी ट्रेनिंग, जानिए क्या है सरकार की प्लानिंग

लखनऊ : राजकीय व ऐडेड माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के लिए इनसर्विस कोर्स शुरू किया जा रहा है. विद्यालयों में शैक्षिक उत्कृष्टता हासिल करने के लिए अब प्रधानाचार्यों को मैनेजमेंट गुरु बनाया जाएगा. राज्य शैक्षिक प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को विशेष ट्रेनिंग देगी. छह माह के इस ट्रेनिंग को डिप्लोमा इन एजुकेशनल मैनेजमेंट नाम दिया गया है.

सीमैट के प्रयागराज कार्यालय द्वारा इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं. संयुक्त शिक्षा निदेशक मंडल के विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि कोर्स की अवधि एक मई से 31 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित किया गया है. जिसे तीन चरणों में पूरा किया जाएगा. प्रशिक्षण लेने वालों को अपने संस्थान द्वारा प्रदान किये जाने वाले आवेदन पत्र को प्रबंधन व जिला विद्यालय निरीक्षक की संस्तुति और अनुभव आदि प्रमाणित कराते हुए पूर्ण करना है. जिसे सीमैट प्रयागराज में 15 फरवरी 2026 तक जमा करना होगा.

इन चरणों में होगा प्रशिक्षण : प्रथम चरण एक मई से 31 जुलाई 2026 (3 माह) का होगा, जिसमें प्रशिक्षणार्थी को सघन सैद्धांतिक कार्य कराए जाएंगे. सीमैट में रेगुलर क्लास करते हुए इसे पूरा करना होगा. इस दौरान प्रशिक्षण लेने वालों को ड्यूटी पर माना जायेगा. जिसके लिए वो संस्थान में निर्धारित शुल्क जमा कर के हॉस्टल सुविधा भी ले सकते हैं.