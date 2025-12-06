सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को बनाया जाएगा मैनेजमेंट गुरु, 6 महीने चलेगी ट्रेनिंग, जानिए क्या है सरकार की प्लानिंग
प्रधानाचार्य, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को डिप्लोमा इन एजुकेशनल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग सीमैट के जरीए दी जाएगी. तीन चरणों में होगी ट्रेनिंग.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 6, 2025 at 6:15 PM IST
लखनऊ : राजकीय व ऐडेड माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के लिए इनसर्विस कोर्स शुरू किया जा रहा है. विद्यालयों में शैक्षिक उत्कृष्टता हासिल करने के लिए अब प्रधानाचार्यों को मैनेजमेंट गुरु बनाया जाएगा. राज्य शैक्षिक प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को विशेष ट्रेनिंग देगी. छह माह के इस ट्रेनिंग को डिप्लोमा इन एजुकेशनल मैनेजमेंट नाम दिया गया है.
सीमैट के प्रयागराज कार्यालय द्वारा इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं. संयुक्त शिक्षा निदेशक मंडल के विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि कोर्स की अवधि एक मई से 31 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित किया गया है. जिसे तीन चरणों में पूरा किया जाएगा. प्रशिक्षण लेने वालों को अपने संस्थान द्वारा प्रदान किये जाने वाले आवेदन पत्र को प्रबंधन व जिला विद्यालय निरीक्षक की संस्तुति और अनुभव आदि प्रमाणित कराते हुए पूर्ण करना है. जिसे सीमैट प्रयागराज में 15 फरवरी 2026 तक जमा करना होगा.
इन चरणों में होगा प्रशिक्षण : प्रथम चरण एक मई से 31 जुलाई 2026 (3 माह) का होगा, जिसमें प्रशिक्षणार्थी को सघन सैद्धांतिक कार्य कराए जाएंगे. सीमैट में रेगुलर क्लास करते हुए इसे पूरा करना होगा. इस दौरान प्रशिक्षण लेने वालों को ड्यूटी पर माना जायेगा. जिसके लिए वो संस्थान में निर्धारित शुल्क जमा कर के हॉस्टल सुविधा भी ले सकते हैं.
द्वितीय चरण में तीन महीने प्रशिक्षणार्थी को उसके कार्यक्षेत्र में संस्थान के पर्यवेक्षण में प्रोजेक्ट कार्य करने होंगे, जिसके लिए एक अगस्त से 31 अक्टूबर 2026 तक का समय निर्धारित है. तृतीय चरण 5 दिनों का होगा, जिसमें प्रशिक्षणार्थी को संस्थान के कार्यशाला में अपने प्रोजेक्ट का प्रस्तुतिकरण करना होगा.
डिप्लोमा कोर्स का मुख्य उद्देश्य
- प्रधानाचार्यों में शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यकुशलता.
- कार्य क्षेत्र में नवीन जानकारियों, नवाचारों व चुनौतियों से अवगत कराना.
- व्यवसाय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न करना.
- पदोन्नति से प्रधानाचार्य बनने से पूर्व प्रधानाचार्य के गुण का विकास.
प्रशिक्षण के लिए पांच हजार रुपए शुल्क लिया जाएगा. आवेदन पत्र सहित विस्तृत जानकारी संस्थान की वेबसाइट siematup.org पर उपलब्ध है. भरे हुए आवेदन पत्र siematdem@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से अथवा डाक से 15 फरवरी 2026 तक भेजा जा सकता है.
डॉ. दिनेश कुमार, मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी
