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सीबीएसई स्कूलों में अब कोडिंग से पहले लॉजिकल थिंकिंग पर जोर, तीसरी से आठवीं तक लागू नए AI करिकुलम पर मंथन

जयपुर: स्कूलों में अब बच्चों को कोडिंग सिखाने से पहले लॉजिकली थिंकिंग और समस्याओं का समाधान सिखाने पर फोकस है. सीबीएसई ने इसी दिशा में कक्षा तीन से पांचवीं तक कंप्यूटेशनल थिंकिंग (Computational Thinking - CT) और कक्षा छह से आठवीं तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ा नया करिकुलम शुरू किया है. इसका उद्देश्य बच्चों को कम उम्र से ही लॉजिकल थिंकिंग और AI के लिए तैयार करना है. इसी तरह के शैक्षणिक बदलावों, नवाचार और भविष्य की शिक्षा पर चर्चा के लिए शनिवार को जयपुर में JSSC प्रिंसिपल्स कॉनक्लेव 2.0 हुई. इसमें प्रदेश के करीब 225 सीबीएसई स्कूलों के प्रिंसिपल और डायरेक्टर एक मंच पर जुटे.

जयपुर कॉनक्लेव में सीबीएसई के निदेशक (प्रशिक्षण) मनोज कुमार श्रीवास्तव ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, सीबीएसई बच्चों के समग्र विकास पर जोर देता है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के बाद बोर्ड ने कई शैक्षणिक सुधार शुरू किए. इनको स्कूलों में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षकों और प्रिंसिपल्स की क्षमता विकसित करना जरूरी है. ऐसे आयोजन इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. जब बड़ी संख्या में स्कूल प्रमुख एक साथ आते हैं तो वे अपने अनुभव साझा करते हैं. एक-दूसरे से सीखते हैं. इससे नए शैक्षणिक सुधारों को लागू करना आसान होता है.

मनोज कुमार श्रीवास्तव, डायरेक्टर ट्रेनिंग सीबीएसई. (ETV Bharat Jaipur)

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सोचने की क्षमता विकसित करना उद्देश्य: मनोज कुमार श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि नए करिकुलम का उद्देश्य बच्चों को शुरुआत से कोडिंग सिखाना नहीं है, बल्कि उनमें तार्किक सोच और समस्याओं को समझने की क्षमता विकसित करना है. कक्षा तीन से पांचवीं तक कंप्यूटेशनल थिंकिंग के जरिए बच्चों में सोचने और समस्याओं को अलग-अलग हिस्सों में समझने की आदत विकसित की जाएगी. वहीं, कक्षा छह से आठवीं तक के विद्यार्थियों को AI के प्रति जागरूक और साक्षर बनाने का प्रयास होगा. उन्होंने कहा कि बच्चों का ज्ञान केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं रहना चाहिए. उन्हें वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना जरूरी है, ताकि वे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बन सकें और देश-समाज की प्रगति में योगदान दे सकें. सीबीएसई के पास संसाधनों का व्यापक नेटवर्क है. विद्यार्थी भी ऊर्जा से भरे हैं. ऐसे में इन बदलावों को लेकर कोई बड़ी चुनौती नजर नहीं आती.

AI और कंप्यूटेशनल थिंकिंग पर विचार रखते सीबीएसई डायरेक्टर (ETV Bharat Jaipur)

ट्रेनिंग का मतलब नई चीज सीखना एवं पुरानी की समीक्षा करना: वहीं JSSC अध्यक्ष अशोक वैद ने कहा, कॉनक्लेव में ट्रेनिंग का वास्तविक उद्देश्य केवल नई चीजें सीखना नहीं, बल्कि पहले से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा और उनमें सुधार, नवाचार की संभावनाएं तलाशना भी है. स्कूलों में 50 घंटे की ट्रेनिंग का बेहतर उपयोग कैसे हो, AI और कंप्यूटेशनल थिंकिंग को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, इन विषयों पर विमर्श किया गया. उन्होंने कहा कि कई बार नए कॉन्सेप्ट और शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन वे टियर-2 और टियर-3 शहरों के स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते. ऐसे में इन नवाचारों को छोटे शहरों तक पहुंचाने और सभी स्कूलों में समान रूप से लागू करने के तरीकों पर भी चर्चा हुई. कॉनक्लेव में 'लर्निंग फ्रॉम ईच अदर' की सोच को प्रमुखता दी, ताकि स्कूल एक-दूसरे के अनुभवों से सीख सकें. उन्होंने कहा कि बच्चों को ऐसी स्किल्स देना जरूरी है, जिससे वे भविष्य में रोजगार पाने के साथ रोजगार देने में भी सक्षम बन सकें.