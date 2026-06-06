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आईटीबीपी जवान की मां के हाथ काटे जाने के मामले में प्राचार्य सख्त, बोले- हम वापस भेज रहे है

कानपुर: शहर में आईटीबीपी जवान विकास की मां के हाथ काटे जाने के मामले में भले ही डिप्टी सीएम बृजेश पाठक साफतौर से कह चुके हों, कि जवान के साथ न्याय होगा, मगर, जो मौजूदा स्थितियां हैं, उसमें न्याय जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा. शुक्रवार को इस मामले में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने सख्त रुख अपनाते हुए अब कह दिया, कि वह हाथ को वापस पुलिस के पास भेज देंगे.

उन्होंने कहा कि 30 मई को जब वह शहर में नहीं थे. तब एक कटा हुआ हाथ उनके कार्यालय में लैब प्रभारी डॉ. लुबना को रिसीव करा दिया गया था. साथ ही उस मामले में सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी का पत्र मिला था, जिसमें कटे हाथ की हिस्टोपैथोलॉजी जांच कराने के लिए कहा गया था. इसके क्रम में प्राचार्य ने डीएम को पत्र भेजकर पांच सदस्यीय कमेटी बनाने की गुहार लगाई थी, मगर, पांच दिनों के बावजूद न तो कोई कमेटी बनी, न ही जांच हो सकी. इससे आहत होकर अब प्राचार्य का कहना है कि हम हाथ को वापस पुलिस विभाग के पास भेजेंगे और सीएमओ को पूरे मामले से अवगत करा देंगे. वहीं, जब सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की.



प्राचार्य बोले अगर जवान के साथ न्याय करना है: मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. संजय काला का कहना है, अगर जवान के साथ सच में न्याय करना है तो स्वास्थ्य विभाग को हाथ की फोरेंसिक हिस्टोपैथोलॉजी जांच करानी चाहिए, जिससे एक्सपर्ट हाथ का डिटेक्शन कर ये पता लगा सकें, आखिर इसे काटने की जरूरत क्यों पड़ी? वहीं, हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट में केवल हाथ के एक टिश्यू की जांच होगी, जिससे किसी तरह के सार्थक परिणाम सामने नहीं आएंगे. उन्होंने स्पष्ट रुप से कहा, स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को इस मामले में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, जो जरूरी काम हैं, वो करने चाहिए. बोले, मेडिकल कॉलेज में फोरेंसिक हिस्टोपैथोलॉजी की सुविधा नहीं है.

डॉ. संजय काला, प्राचार्य, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज (Photo Credit: ETV Bharat)

वहीं, इस मामले पर एसीएमओ डॉ. रमित रस्तोगी का कहना था कि डिप्टी सीएम बृजेश पाठक को दोनों रिपोर्ट्स भेजी जा चुकी हैं. ये वही रिपोर्ट्स हैं जो कुछ दिनों पहले सीपी को भी सौंपी गई थी. सीपी रघुवीर लाल ने रिपोर्ट के आधार पर ही कृष्णा व पारस अस्पताल के खिलााफ एफआईआर दर्ज कराई थी. हालांकि, वहां भी अभी विवेचना का काम जारी है. दरअसल, कुछ दिनों पहले शहर आए डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने इस मामले पर सीएमओ से 48 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा था.