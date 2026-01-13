ETV Bharat / state

बच्चों की जल्दी छुट्टी कर स्कूल में बनवाया जा रहा था नॉनवेज, प्रिंसिपल निलंबित

स्कूल का प्रिंसिपल निलंबित ( ETV Bharat Sawai Madhopur )

सवाई माधोपुर : जिले के गंगापुर सिटी क्षेत्र में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, क्षेत्र के हिंगोटिया स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर की अनुशासनहीनता ने सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हेडमास्टर ने स्कूल के बच्चों की दोपहर ढाई बजे ही छुट्टी कर दी और स्कूल में नॉनवेज पार्टी का आयोजन कर टिक्कड़ चिकन बनवाया. सूचना पर गांव के लोग स्कूल पहुंचे तो मैदान में धूप सेक रहे हेडमास्टर ने ग्रामीणों को यह तक कह दिया कि 'जो चाहे कर लो, जहां चाहे शिकायत कर लो'. स्कूल में नॉनवेज पार्टी की घटना का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस घटनाक्रम को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक देवीलाल मीणा का कहना है कि मंगलवार सुबह ही जांच कमेटी को मौके पर भेजा गया है. कमेटी की ओर से पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है. मामला संज्ञान में आते ही प्रथमदृष्टया विद्यालय के प्रधानाचार्य अमर सिंह मीणा को निलंबित कर दिया गया है. जांच के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. टीम जांच में जुटी है. पढ़ें. जेएलएन अस्पताल में हुई नॉनवेज पार्टी, वायरल वीडियो पर जांच के आदेश