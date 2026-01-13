ETV Bharat / state

बच्चों की जल्दी छुट्टी कर स्कूल में बनवाया जा रहा था नॉनवेज, प्रिंसिपल निलंबित

पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने मामले की गंभीरता को लेकर तीन सदस्यीय टीम गठित की.

स्कूल का प्रिंसिपल निलंबित
स्कूल का प्रिंसिपल निलंबित (ETV Bharat Sawai Madhopur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 13, 2026 at 4:06 PM IST

सवाई माधोपुर : जिले के गंगापुर सिटी क्षेत्र में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, क्षेत्र के हिंगोटिया स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर की अनुशासनहीनता ने सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हेडमास्टर ने स्कूल के बच्चों की दोपहर ढाई बजे ही छुट्टी कर दी और स्कूल में नॉनवेज पार्टी का आयोजन कर टिक्कड़ चिकन बनवाया. सूचना पर गांव के लोग स्कूल पहुंचे तो मैदान में धूप सेक रहे हेडमास्टर ने ग्रामीणों को यह तक कह दिया कि 'जो चाहे कर लो, जहां चाहे शिकायत कर लो'. स्कूल में नॉनवेज पार्टी की घटना का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

इस घटनाक्रम को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक देवीलाल मीणा का कहना है कि मंगलवार सुबह ही जांच कमेटी को मौके पर भेजा गया है. कमेटी की ओर से पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है. मामला संज्ञान में आते ही प्रथमदृष्टया विद्यालय के प्रधानाचार्य अमर सिंह मीणा को निलंबित कर दिया गया है. जांच के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. टीम जांच में जुटी है.

ग्रामीणों ने बनाया वीडियो : जानकारी के अनुसार शीतकालीन अवकाश और कड़ाके की शीतलहर के बाद सोमवार को ही स्कूल खुले थे. स्कूल के हेडमास्टर अमर सिंह मीणा ने दोपहर में ही बच्चों की छुट्टी कर दी और स्कूल के रसोइए को चिकन और टिक्कड़ बनाने को कहा. गैस पर चिकन बन चुका था और रसोइया चूल्हे पर टिक्कड़ सेक रहा था, तभी गांव के कुछ लोग स्कूल पहुंच गए और सारे मामले का वीडियो बना लिया. पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने मामले की गंभीरता को लेकर तीन सदस्यीय टीम गठित की.

टीम में हिंगोटिया, रेती और सपेरा बस्ती राउमावि के प्रधानाचार्यों को शामिल किया गया है. टीम को मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं. स्कूल में प्रधानाध्यापक सहित 4 लोगों का स्टाफ है. स्कूल में करीब 31 बच्चों का नामांकन है. जब ग्रामीणों ने हेडमास्टर से पूछा कि बाकी स्टाफ कहां है, तो लापरवाही से हेडमास्टर ने जवाब दिया कि दो टीचर बीएलओ ड्यूटी पर हैं, एक परीक्षा के चलते छुट्टी पर चल रहा है.

