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बिलासपुर पहुंचे प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, अधिकारियों संग विभागीय योजनाओं की ली समीक्षा बैठक

सोनमणि बोरा ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी (PVTG) की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मल्टीपल सेंटर्स के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिनका इस्तेमाल स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सामुदायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है.

बिलासपुर: प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक की. प्रमुख सचिव ने बैठक में कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत दूर दराज के गांवों में रहने वालों को शासन की सुविधाएं देने के लिए हम कार्य कर रहे हैं.

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य आदिवासी बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक-आर्थिक विकास को बेहतर बनाना है: सोनमणि बोरा, प्रमुख सचिव





समय-सीमा में छात्रवृत्ति और जनसुनवाई के प्रभावी आयोजन पर जोर

बैठक के दौरान प्रमुख सचिव बोरा ने छात्र हित में छात्रवृत्ति की स्वीकृति निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. इसके लिए उन्होंने जल्द से जल्द संस्था प्रमुखों की बैठक आयोजित करने को कहा. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त तक गांवों के आदि सेवा केंद्रों में आयोजित होने वाली जनसुनवाई की तैयारियों की समीक्षा भी की.

आवासीय विद्यालय और कोचिंग संस्थान प्रयास और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश व संचालन की स्थिति बेहतर बनाने पर हमें काम करना है. पीएम जनमन योजना के तहत निर्मित बहुउद्देशीय केंद्रों के संचालन, धरती आबा अभियान के स्वीकृत कार्यों तथा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जारी निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करना होगा: सोनमणि बोरा, प्रमुख सचिव

योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना ज़रूरी:बोरा

सोनमणि बोरा ने अधिकारियों से कहा कि विभागीय योजनाओं का उद्देश्य केवल प्रशासनिक स्वीकृति तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनका वास्तविक और प्रत्यक्ष लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए.