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31 मार्च तक राहत के साथ यूडी टैक्स जमा करने का मौका, कुर्की से पहले होगी सुनवाई

जयपुरः अब नगर निगम स्तर पर एक विशेष समिति गठित की जाएगी जो उन मामलों की सुनवाई करेगी जिनमें कुर्की की कार्रवाई प्रस्तावित है. सुनवाई के बाद संबंधित करदाता को बकाया राशि जमा कराने के लिए दो दिन का समय दिया जाएगा, जिससे उन्हें राहत और उचित अवसर मिल सके. शुक्रवार को स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने यूडी टैक्स को लेकर अधिकारियों की क्लास लेते हुए ये निर्देश.

साथ ही 31 मार्च तक चल रहे यूडी टैक्स कलेक्शन अभियान के तहत दी जा रही रियायतों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए. स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने शुक्रवार को यूडी टैक्स संग्रह अभियान को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि टैक्स निर्धारण प्रक्रिया पूरी तरह सटीक, पारदर्शी और बिना किसी गलती के होनी चाहिए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी प्रकार का संशोधन केवल मौका मुआयना के बाद ही किया जाए, ताकि आमजन के साथ न्याय सुनिश्चित हो सके. उन्होंने निर्देश दिए कि 31 मार्च तक राहत के साथ टैक्स जमा करने का अवसर सभी को मिल सके, इसके लिए पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए. साथ ही कुर्की से पहले निगम स्तर पर बनी समिति सुनवाई करेगी ताकि करदाता को एक और मौका मिल सके.

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