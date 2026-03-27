31 मार्च तक राहत के साथ यूडी टैक्स जमा करने का मौका, कुर्की से पहले होगी सुनवाई
स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने यूडी टैक्स संग्रह अभियान को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए.
Published : March 27, 2026 at 7:36 PM IST
जयपुरः अब नगर निगम स्तर पर एक विशेष समिति गठित की जाएगी जो उन मामलों की सुनवाई करेगी जिनमें कुर्की की कार्रवाई प्रस्तावित है. सुनवाई के बाद संबंधित करदाता को बकाया राशि जमा कराने के लिए दो दिन का समय दिया जाएगा, जिससे उन्हें राहत और उचित अवसर मिल सके. शुक्रवार को स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने यूडी टैक्स को लेकर अधिकारियों की क्लास लेते हुए ये निर्देश.
साथ ही 31 मार्च तक चल रहे यूडी टैक्स कलेक्शन अभियान के तहत दी जा रही रियायतों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए. स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने शुक्रवार को यूडी टैक्स संग्रह अभियान को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि टैक्स निर्धारण प्रक्रिया पूरी तरह सटीक, पारदर्शी और बिना किसी गलती के होनी चाहिए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी प्रकार का संशोधन केवल मौका मुआयना के बाद ही किया जाए, ताकि आमजन के साथ न्याय सुनिश्चित हो सके. उन्होंने निर्देश दिए कि 31 मार्च तक राहत के साथ टैक्स जमा करने का अवसर सभी को मिल सके, इसके लिए पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए. साथ ही कुर्की से पहले निगम स्तर पर बनी समिति सुनवाई करेगी ताकि करदाता को एक और मौका मिल सके.
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आमजन को राहत के प्रावधान
- वर्ष 2024-25 तक के नगरीय विकास कर को एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज और शास्ति में 100% छूट
- वर्ष 2011-12 से पूर्व के बकाया मामलों में एकमुश्त भुगतान पर शास्ति में छूट के साथ मूल राशि में 50% तक की राहत
शासन सचिव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक जयपुर में यूडी टैक्स के रूप में 120.62 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है, जबकि यूडी टैक्स और विज्ञापन कर मिलाकर कुल 144.58 करोड़ रुपए कलेक्ट किया गया है. साथ ही कहा कि ये अभियान केवल राजस्व बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि आमजन को राहत देने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी है. उन्होंने अधिकारियों को जनसंपर्क और जागरूकता गतिविधियों को तेज करने के निर्देश दिए, ताकि अभियान को अधिक प्रभावी बनाया जा सके. इस दौरान डीएलबी निदेशक प्रतीक जुईकर, नगर निगम आयुक्त डॉ गौरव सैनी, वित्तीय सलाहकार सांवरमल, निदेशक विधि लेखराज जाग्रत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.