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पानी, सफाई और टैक्स वसूली पर विभाग सख्त, प्रधान सचिव ने नगर निकायों को दिए कई अहम निर्देश

रांची में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव ने बैठक की. ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में बढ़ती गर्मी को देखते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी नगर निकायों को पेयजल आपूर्ति दुरुस्त रखने का निर्देश दिया है.

विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने शुक्रवार को जुपमी भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में साफ कहा कि किसी भी इलाके में पेयजल संकट की स्थिति नहीं बननी चाहिए. उन्होंने जलापूर्ति से वंचित क्षेत्रों की सूची तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराने और जरूरत के अनुसार नए जलस्रोत व जलमीनार विकसित करने का निर्देश दिया.

निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर

इस बैठक में नगर निकायों की योजनाओं और जुडको के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रधान सचिव ने नगर निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि यूजर्स चार्ज और होल्डिंग टैक्स की वसूली अभियान चलाकर तेज की जाए. सरकारी और निजी संस्थानों से लंबित होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए समन्वय स्थापित करने को कहा गया. औद्योगिक क्षेत्रों के टैक्स संबंधी मामलों पर अलग से बैठक करने का भी निर्देश दिया गया.

नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव ने बैठक की (ETV Bharat)

नए बस स्टैंड के लिए मांगा गया प्रस्ताव

प्रधान सचिव ने कहा कि जिन नगर निकायों में बस स्टैंड नहीं हैं, वहां जल्द प्रस्ताव भेजे जाएं. पुराने बस स्टैंडों की मरम्मत और बड़े शहरों में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल यानी आईएसबीटी के निर्माण के लिए भी योजना तैयार करने को कहा गया. इसके अलावा सामुदायिक भवन, मल्टीपरपज हॉल और सड़क चौड़ीकरण की योजनाएं भी विभाग को भेजने का निर्देश दिया गया.