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प्रसूता शारदा की मौत मामला: प्रमुख शासन सचिव ने किया पीबीएम का निरीक्षण, कांग्रेस ने कटोरा लेकर किया प्रदर्शन

कांग्रेस ने पीबीएम से कलेक्ट्रेट तक कटोरा लेकर पैदल मार्च निकालते हुए न्याय की भीख मांगकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया.

Congress workers staging a protest
विरोध प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 23, 2026 at 7:18 PM IST

4 Min Read
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बीकानेर: पीबीएम अस्पताल में प्रसूता शारदा की मौत के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. एक ओर राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ को बीकानेर भेजा. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अनूठा विरोध प्रदर्शन कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग तेज कर दी है. प्रशासनिक जांच और राजनीतिक विरोध के बीच यह मामला अब प्रदेश स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है.

बीकानेर पहुंची राठौड़: मंगलवार को प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने पीबीएम अस्पताल पहुंचकर अस्पताल की व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण किया. उन्होंने अस्पताल में भर्ती प्रसूताओं से मुलाकात कर उनके उपचार, उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं और अस्पताल में मिल रही व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया. इसके अलावा अस्पताल प्रशासन से पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए उपचार व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की.

क्या बोली प्रमुख शासन सचिव, सुनिए... (ETV Bharat Bikaner)

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Men and women participating in the protest demonstration
विरोध प्रदर्शन में पहुंची महिलाएं और पुरुष (ETV Bharat Bikaner)

निरीक्षण के दौरान सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ सुरेंद्र वर्मा, पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ बीसी घीया सहित वरिष्ठ चिकित्सकों ने प्रमुख शासन सचिव को पूरे मामले की जानकारी दी. बैठक में प्रसूताओं के उपचार, अस्पताल की व्यवस्थाओं, चिकित्सकीय प्रक्रियाओं तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई. प्रमुख शासन सचिव ने अस्पताल प्रशासन को आवश्यक सुधार करने और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

Protest held seeking justice for a woman
प्रसूता को न्याय के लिए किया प्रदर्शन (ETV Bharat Bikaner)

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निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री राठौड़ ने कहा कि जिन प्रसूताओं की मौत हुई है, उनकी मेडिकल हिस्ट्री अलग-अलग रही है और प्रत्येक मामले को उसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया है तथा जहां सुधार की आवश्यकता है, वहां आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने चिकित्सकों के प्रयासों पर संतोष जताते हुए कहा कि पूरे मामले की जांच संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति कर रही है और हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है.

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कांग्रेस का विरोध: इधर, प्रसूता शारदा की मौत के विरोध में कांग्रेस ने कांग्रेस देहात अध्यक्ष विशनाराम सियाग और शहर अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के नेतृत्व में अनूठा प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में कटोरा लिए पीबीएम अस्पताल से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे सरकार से पीड़ित परिवार के लिए न्याय की भीख मांगने आए हैं. हालांकि कलेक्ट्रेट के बाहर पहले से तैनात पुलिस जाब्ते ने प्रदर्शनकारियों को कटोरा लेकर अंदर जाने से रोक दिया. इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने कटोरा बाहर ही छोड़ दिया और बिना कटोरे के कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया. कांग्रेस नेताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा तथा न्याय सुनिश्चित करने की मांग उठाई.

Congress workers protesting while holding placards
त​ख्तियां लेकर प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Bikaner)

राठौड़ से मिले कांग्रेसी: बाद में कांग्रेस नेताओं ने प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ से मुलाकात कर अपनी मांगों से अवगत कराया. प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार से मृतका के परिजनों को आर्थिक सहायता पैकेज देने की मांग रखी. इस पर प्रमुख शासन सचिव ने उनकी मांग सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया.

नहीं हो सका पोस्टमार्टम: वहीं कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार मृतका के परिजनों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा नहीं करती, तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा. इसी कारण घटना के तीन दिन बाद भी शारदा का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है. परिजन अभी भी पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर डटे हुए हैं और उन्होंने शव लेने से इनकार कर रखा है. देहात कांग्रेस अध्यक्ष विशनाराम सियाग ने कहा कि जब तक परिवार को न्याय, उचित मुआवजा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा.

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