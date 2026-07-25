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महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में प्रिंसिपल के कमरे की गिरी छत, 60 साल पुराना भवन

विधायक की ओर से मुद्दा उठाने के बाद जिला कलेक्टर ने आसींद विधानसभा क्षेत्र के जर्जर विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए पैसे स्वीकृत किए.

प्रिंसिपल के कमरे की गिरी छत
प्रिंसिपल के कमरे की गिरी छत (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 25, 2026 at 1:09 PM IST

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भीलवाड़ा: जिले की हुरडा पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थित महात्मा गांधी विद्यालय में शनिवार को प्रिंसिपल के कमरे की छत गिर गई. गनिमत रही कि यह हादसा मध्य रात्रि को हुआ है, जिसके कारण कोई जनहानि नहीं हुई. सूचना मिलते ही क्षेत्रीय भाजपा विधायक जब्बर सिंह सांखला ने एसडीएम, तहसीलदार के साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तुरंत नए स्कूल भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए.

स्कूल भवन 60 साल पुराना : गुलाबपुरा एसडीएम दिव्यराज सिंह चुंडावत ने कहा कि हमने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली है. स्कूल भवन पहले से जर्जर था. प्रिंसिपल के कमरे में पिछले एक वर्ष से आना-जाना बंद था. जो स्कूल भवन जर्जर हैं, उसको ढहाया जा रहा है. इस कमरे में प्रवेश निषेध था. विद्यालय में स्कूल भवन की पटियां टूटी हैं. यह स्कूल भवन 60 साल पुराना है. वर्तमान में डीएमएफटी से सात कमरे का नया निर्माण हुआ है. इसमें ही विद्यार्थी अध्ययन करते हैं. पिछले साल ही स्कूल भवन को अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद से कमरे के बाहर पोस्टर लगा हुआ है. इस हादसे के बारे में भी जांच की जा रही है.

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क्षेत्रीय भाजपा विधायक जब्बर सिंह सांखला ने कहा कि गवर्निंग काउंसलिंग (जीसी -13) की बैठक भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में हुई. इस बैठक में विधायक ने जर्जर स्कूल भवन का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि आसींद विधानसभा क्षेत्र में जितने भी सरकारी विद्यालय जर्जर और तोड़ने के स्थिति में हैं, उनको तोड़कर नवीन भवन का निर्माण कराया जाए. जो रिपेयरिंग लायक हैं, उसके लिए पैसे आवंटित किए जाएं.

विधायक की ओर से मुद्दा उठाने के बाद जिला कलेक्टर ने आसींद विधानसभा क्षेत्र के जर्जर विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए पैसे स्वीकृत किए. विधायक ने कहा कि ईश्वर की कृपा रही कि रात को हादसा हुआ. दिन में हादसा होता तो जनहानि भी हो सकती थी. हमने जानकारी लेकर एसडीएम और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तुरंत प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए. हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नए स्कूल भवन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

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SCHOOL ROOF COLLAPSES IN BHILWARA

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