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महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में प्रिंसिपल के कमरे की गिरी छत, 60 साल पुराना भवन

प्रिंसिपल के कमरे की गिरी छत ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: जिले की हुरडा पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थित महात्मा गांधी विद्यालय में शनिवार को प्रिंसिपल के कमरे की छत गिर गई. गनिमत रही कि यह हादसा मध्य रात्रि को हुआ है, जिसके कारण कोई जनहानि नहीं हुई. सूचना मिलते ही क्षेत्रीय भाजपा विधायक जब्बर सिंह सांखला ने एसडीएम, तहसीलदार के साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तुरंत नए स्कूल भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए. स्कूल भवन 60 साल पुराना : गुलाबपुरा एसडीएम दिव्यराज सिंह चुंडावत ने कहा कि हमने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली है. स्कूल भवन पहले से जर्जर था. प्रिंसिपल के कमरे में पिछले एक वर्ष से आना-जाना बंद था. जो स्कूल भवन जर्जर हैं, उसको ढहाया जा रहा है. इस कमरे में प्रवेश निषेध था. विद्यालय में स्कूल भवन की पटियां टूटी हैं. यह स्कूल भवन 60 साल पुराना है. वर्तमान में डीएमएफटी से सात कमरे का नया निर्माण हुआ है. इसमें ही विद्यार्थी अध्ययन करते हैं. पिछले साल ही स्कूल भवन को अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद से कमरे के बाहर पोस्टर लगा हुआ है. इस हादसे के बारे में भी जांच की जा रही है. पढे़ें. टोंक में सरकारी स्कूल की छत गिरी, पास वाले कमरे में चल रही थी क्लास