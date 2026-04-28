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बारां के प्राचार्य पर कई गंभीर आरोप, विभाग ने किया निलंबित

बारां: शाहबाद ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खटका के प्राचार्य भंवरलाल शर्मा को मंगलवार को निलंबित कर दिया गया. उन पर फर्जी यात्राएं दर्शाने, सरकारी रिकार्ड घर मंगवाकर हस्ताक्षर कराने सहित कई आरोप हैं. साथ ही बिना विभागीय स्वीकृति के 7 कार्मिकों को एपीओ कर कार्यमुक्त कर दिया था. माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के आदेश से यह कार्रवाई हुई. निलंबित प्राचार्य का मुख्यालय अब झालावाड़ रहेगा.

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सीताराम गोयल ने बताया कि जिन शिक्षकों को उनके द्वारा एपीओ किया गया था, उन्हें यथास्थान वापस लगा दिया जाएगा. माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी आदेश के अनुसार भंवरलाल शर्मा पर प्रधानाचार्य पद पर रहते हुए कई गंभीर अनियमितताएं की. विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों पर दबाव बनाकर सरकारी रिकार्ड अपने निवास श्रीगंगानगर मंगवाकर उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर किए गए तथा आदेश पंजिका में आदेश जारी किए गए. बिना विभागीय आदेशों के फर्जी यात्राएं दर्शाई गईं तथा विद्यालय के कार्मिकों के साथ अभद्र व्यवहार कर जान से मारने की धमकी दी गई.