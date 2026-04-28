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बारां के प्राचार्य पर कई गंभीर आरोप, विभाग ने किया निलंबित

प्राचार्य ने कई शिक्षकों को नियम विरुद्ध एपीओ कर दिया था. विभाग ने प्राचार्य के आदेश को निरस्त कर दिया है.

School Principal Suspended
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बारां (Etv Bharat Baran)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 8:45 PM IST

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बारां: शाहबाद ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खटका के प्राचार्य भंवरलाल शर्मा को मंगलवार को निलंबित कर दिया गया. उन पर फर्जी यात्राएं दर्शाने, सरकारी रिकार्ड घर मंगवाकर हस्ताक्षर कराने सहित कई आरोप हैं. साथ ही बिना विभागीय स्वीकृति के 7 कार्मिकों को एपीओ कर कार्यमुक्त कर दिया था. माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के आदेश से यह कार्रवाई हुई. निलंबित प्राचार्य का मुख्यालय अब झालावाड़ रहेगा.

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सीताराम गोयल ने बताया कि जिन शिक्षकों को उनके द्वारा एपीओ किया गया था, उन्हें यथास्थान वापस लगा दिया जाएगा. माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी आदेश के अनुसार भंवरलाल शर्मा पर प्रधानाचार्य पद पर रहते हुए कई गंभीर अनियमितताएं की. विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों पर दबाव बनाकर सरकारी रिकार्ड अपने निवास श्रीगंगानगर मंगवाकर उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर किए गए तथा आदेश पंजिका में आदेश जारी किए गए. बिना विभागीय आदेशों के फर्जी यात्राएं दर्शाई गईं तथा विद्यालय के कार्मिकों के साथ अभद्र व्यवहार कर जान से मारने की धमकी दी गई.

पढ़ें: अश्लील हरकत करने वाला सरकारी शिक्षक निलंबित, शिक्षा मंत्री बोले-इंसान नहीं राक्षस

बिना स्वीकृति के 7 कार्मिकों को किया एपीओ: आदेश में यह भी बताया गया है कि प्राचार्य ने बिना सक्षम स्वीकृति के विद्यालय में कार्यरत 7 कार्मिकों को एपीओ कर कार्यमुक्त कर दिया. इन आरोपों के चलते भंवरलाल शर्मा के विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ की गई है. इसके चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. निलंबन काल में उनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्य) माध्यमिक झालावाड़ रहेगा. माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, शाहबाद बारां को आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

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