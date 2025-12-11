हॉस्टल मैस का बिल पास करने के बदले ली 50 हजार रुपए की रिश्वत, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ट्रैप
सिरोही मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को एसीबी ने जयपुर में रिश्वत लेते पकड़ा है.
Published : December 11, 2025 at 6:35 PM IST
जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए डॉ. भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सिरोही के प्रिंसिपल को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते जयपुर में रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. उसने मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल मैस बिल पास करने और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के बदले परिवादी से रिश्वत ली. पहले उसने परिवादी को अपने घर बुलाया. फिर राजापार्क स्थित पंचवटी सर्किल पर उससे रिश्वत की रकम ली. एसीबी की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया. अब उससे पूछताछ करते हुए मामले में जांच की जा रही है.
एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि आरोपी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल श्रवण मीणा है. उसने परिवादी को पहले अपने घर पर बुलाया. बाद में उसे राजापार्क स्थित पंचवटी सर्किल पर बुलाकर रिश्वत ली. उसके कब्जे से रिश्वत के 50 हजार रुपए बरामद किए हैं. उन्होंने बताया कि परिवादी सिरोही मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल मैस का ठेकेदार है.
परिवादी ने एसीबी जयपुर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को दी शिकायत में बताया कि उसका बिल पास करने और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के बदले प्रिंसिपल श्रवण मीणा 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगकर उसे परेशान कर रहा था. आखिरकार उसने एसीबी में शिकायत कर दी. एसीबी ने गोपनीय रूप से सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई. उन्होंने बताया कि आरोपी ने आज परिवादी को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेकर बुलाया.
आरोपी के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा: एसीबी के डीआईजी अनिल कयाल की मॉनिटरिंग में एएसपी संदीप सारस्वत की अगुवाई में टीम ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया, जैसे ही आरोपी ने परिवादी से रिश्वत की रकम ली. उसे एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया. एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ की जा रही है. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे जांच की जाएगी.