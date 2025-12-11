ETV Bharat / state

हॉस्टल मैस का बिल पास करने के बदले ली 50 हजार रुपए की रिश्वत, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ट्रैप

सिरोही मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को एसीबी ने जयपुर में रिश्वत लेते पकड़ा है.

Sirohi Medical College
आरोपी मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल श्रवण मीणा (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 11, 2025 at 6:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए डॉ. भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सिरोही के प्रिंसिपल को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते जयपुर में रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. उसने मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल मैस बिल पास करने और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के बदले परिवादी से रिश्वत ली. पहले उसने परिवादी को अपने घर बुलाया. फिर राजापार्क स्थित पंचवटी सर्किल पर उससे रिश्वत की रकम ली. एसीबी की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया. अब उससे पूछताछ करते हुए मामले में जांच की जा रही है.

एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि आरोपी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल श्रवण मीणा है. उसने परिवादी को पहले अपने घर पर बुलाया. बाद में उसे राजापार्क स्थित पंचवटी सर्किल पर बुलाकर रिश्वत ली. उसके कब्जे से रिश्वत के 50 हजार रुपए बरामद किए हैं. उन्होंने बताया कि परिवादी सिरोही मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल मैस का ठेकेदार है.

पढ़ें: AVVNL का इंजीनियर सुपरवाइजर 14 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

परिवादी ने एसीबी जयपुर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को दी शिकायत में बताया कि उसका बिल पास करने और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के बदले प्रिंसिपल श्रवण मीणा 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगकर उसे परेशान कर रहा था. आखिरकार उसने एसीबी में शिकायत कर दी. एसीबी ने गोपनीय रूप से सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई. उन्होंने बताया कि आरोपी ने आज परिवादी को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेकर बुलाया.

आरोपी के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा: एसीबी के डीआईजी अनिल कयाल की मॉनिटरिंग में एएसपी संदीप सारस्वत की अगुवाई में टीम ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया, जैसे ही आरोपी ने परिवादी से रिश्वत की रकम ली. उसे एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया. एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ की जा रही है. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे जांच की जाएगी.

TAGGED:

ACB ARRESTED PRINCIPAL
ANTI CORRUPTION BUREAU
HOSTEL MESS IN MEDICAL COLLEGE
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट
SIROHI MEDICAL COLLEGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.