ETV Bharat / state

वित्तीय अनियमितता में राजर्षि टंडन महिला महाविद्यालय की प्राचार्य निलंबित; डॉ. रंजना त्रिपाठी पर FIR भी

प्रयागराज: इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध राजर्षि टंडन महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. रंजना त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. यह निलंबन उन पर लगे वित्तीय अनियमितता के आरोप में रजिस्ट्रार द्वारा किया गया है. उनके खिलाफ कर्नलगंज थाने में विभिन्न धाराओं में केस भी दर्ज किया गया है.

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जन संपर्क अधिकारी प्रो. जया कपूर ने बताया कि गवर्निंग बॉडी के 9 दिसंबर 2025 को निलंबन की संस्तुति के बाद रजिस्ट्रार द्वारा बुधवार को निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया है. कुलसचिव द्वारा वित्तीय तथा प्रशासनिक अनियामितिताओं के संदर्भ में प्राचार्य के विरुद्ध केस भी रजिस्टर्ड कराया गया है. फिलहाल प्राचार्य को त्वरित प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

इससे पूर्व महाविद्यालय में कुछ नवनियुक्त शिक्षकों ने कुलपति से पत्र लिख कर शिकायत की थी कि उनका नियुक्ति पत्र मिलने से पूर्व प्राचार्य प्रो. रंजना त्रिपाठी द्वारा एक ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में 2–2 लाख रुपए जमा करने के लिए कहा गया था. शिक्षकों से यह भी कहा गया था कि उन्हें पांच लाख रुपये इसी अकाउंट में नियुक्ति और तनख्वाह मिलने के बाद जमा करने होंगे.