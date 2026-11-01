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पंचकूला में KG की बच्ची से मारपीट मामले में बड़ा एक्शन, जेबीटी टीचर्स के बाद अब प्रिंसिपल भी सस्पेंड

Panchkula School Principal Suspend : हरियाणा के पंचकूला के सरकारी स्कूल में मासूम बच्ची से बर्बरता के मामले में हरियाणा शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्टर-20 संस्कृत स्कूल की प्रिंसिपल नीलू को सस्पेंड कर दिया है.

प्रिंसिपल नीलू सस्पेंड : शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किए हैं. पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित शहीद मेजर अनुज राजपूत राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में केजी कक्षा की मासूम बच्ची के साथ हुई बेरहमी से मारपीट के मामले में हरियाणा शिक्षा विभाग ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. विभाग ने स्कूल की प्रिंसिपल नीलू को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. प्रिंसिपल नीलू को हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम-5 के तहत निलंबित किया गया है.

आरोपी को अंबाला ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया : पुलिस पूछताछ में सामने आया कि छात्रा ने आरोपी छात्र के व्यवहार से परेशान होकर उसे पागल कहा था और इसकी शिकायत करने की बात कही थी जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करने के बाद आरोपी छात्र को अंबाला ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया है.

जेबीटी भी हो चुकी सस्पेंड : इससे पहले शनिवार देर रात जेबीटी पूजा रानी और सिमरनजीत कौर को भी सस्पेंड किया गया था. आपको बता दें कि इस मामले में प्रिंसिपल और क्लास टीचर के खिलाफ पहले ही केस दर्ज किया जा चुका है. आरोपी छात्र के व्यवहार को लेकर पहले भी शिकायतें हुई थी जिसके बाद टीचर्स ने छात्र और उसके परिजनों को चेतावनी दी थी.

एडीसी की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी मामले जांच : शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के आदेश पर जांच के लिए पंचकूला डीसी सतपाल शर्मा ने एडीसी विवेक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है. कमेटी में बीईओ पिंजौर, सार्थक स्कूल की प्रिंसिपल और सेक्टर-19 स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल निर्मल ढुल को शामिल किया है.

बच्ची PGI में भर्ती : आपको बता दें कि 6 साल की KG की छात्रा पर तीसरी कक्षा के 8 साल के छात्र ने हमला किया था. ईंट से 12 बार सिर पर हमला किया गया. मामले का खुलासा तब हुआ, जब ऑटो चालक बच्ची को घर ले जाने पहुंचा, लेकिन वह स्कूल में नहीं मिली. उसने परिजनों को सूचना दी तो बच्ची के पिता और चाचा स्कूल पहुंचे. तलाशी के दौरान आरोपी छात्र पार्क में खेलता मिला. उसने खुद परिजनों को बताया कि लड़की ऊपर कमरे में पड़ी है, उसके साथ कोई मारपीट करके चला गया. हमले में उसके चेहरे और सिर पर चोट आई है और नाक की हड्‌डी फ्रैक्चर है. फिलहाल, बच्ची की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

निदेशक प्रो. विवेक लाल ने की मुलाकात : उधर बच्ची की स्थिति और इलाज की जानकारी लेने के लिए रविवार को संस्थान के निदेशक प्रो. विवेक लाल ने उससे मुलाकात की. उन्होंने इलाज कर रही डॉक्टरों की टीम से भी बात की और बच्ची को दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया. PGIMER प्रशासन ने बच्ची का पूरा इलाज निःशुल्क करने का फैसला किया है. उपचार से जुड़ा समस्त खर्च संस्थान की ओर से उठाया जाएगा. बच्ची को बेहतर देखभाल और आराम देने के लिए प्राइवेट रूम की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है. इस दौरान प्रो. विवेक लाल ने कहा कि संस्थान की जिम्मेदारी केवल मरीजों का इलाज करना नहीं, बल्कि मुश्किल समय में उनके परिवारों के साथ खड़े रहना भी है. उन्होंने कहा कि बच्ची के साथ हुई घटना चिंताजनक है और संस्थान उसे बेहतर से बेहतर इलाज और जरूरी सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है. फिलहाल बच्ची विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम की निगरानी में है. डॉक्टर उसकी सेहत पर लगातार नज़र रख रहे हैं और ज़रूरत के अनुसार उपचार किया जा रहा है.

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