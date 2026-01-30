ETV Bharat / state

बच्चों की मस्ती पर नाराज हो गए प्रिंसिपल साहब, छात्र-छात्राओं के कपड़े उतरवाकर भेजा घर

सिवनी के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ. दरअसल अभिभावकों का गुस्सा इस बात पर था कि गुरुवार को स्कूल में योगा का प्रैक्टिकल था. जिसके बाद छात्रों ने बतौर यादगार एक दूसरे की टी-शर्ट पर स्लोगन आदि लिख दिए.

सिवनी: सिवनी के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में छात्र-छात्राओं को ऐसा पनिशमेंट दिया गया कि हंगामा मच गया. बताया जा रहा है कि योगा के प्रैक्टिकल के दौरान बच्चों ने एक दूसरे की टीशर्ट पर कुछ यादगार कोट लिखे थे. इस बात से नाराज प्रिंसिपल ने छात्र-छात्राओं की शर्ट उतार कर उन्हें उसी हालत में घर भिजवा दिया. इस बात से नाराज परिजनों ने हंगामा करते हुए प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग की है.

प्रिंसिपल तक जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने 20 छात्र-छात्राओं के टी-शर्ट उतरवाने के आदेश दिए. उन्होंने बच्चों के टी शर्ट उतरवा कर प्रिंसिपल रूम में रखवा लिए. जब बिना टी-शर्ट बच्चे रोते बिलखते घर पहुंचे तो अभिभावकों का गुस्सा भड़क गया. शुक्रवार दोपहर सभी अभिभावक स्कूल पहुंचे और अपना विरोध जताया.

परिजनों ने कहा- प्रिंसिपल हो कार्रवाई

एक छात्रा के पिता एडवोकेट अरुण बिसेन ने बताया कि उनकी बेटी ने फोन करके बताया था कि उनके स्कूल बच्चे एक दूसरे की टीशर्ट पर विदाई स्लोगन लिख रहे थे. यह बात प्रिंसिपल को बुरी लगी तो उन्होंने कुछ लड़के-लड़कियों की टी-शर्ट उतारने के आदेश दे दिए और अपने केबिन में कपड़े रखवा लिए.

परिजन का कहना है कि क्या ऐसा कोई नियम है? अगर बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें इस तरह का पनिशमेंट दिया जाएगा. ऐसे प्रिंसिपल और स्कूल के टीचरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि जब बच्चियों की टी-शर्ट उतारे गए तो वे अपने जैकेट पहन कर घर पहुंचीं.

प्रिंसिपल ने एक्शन को कहा सही, कलेक्टर बोली- होगी जांच

इस मामले में जब मीडिया ने प्रिंसिपल दीपक साहू से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कार्रवाई की है वह सही है. बच्चों को पनिशमेंट देना जरूरी था अगर गलत हुआ है तो इसके लिए वह परिजनों से माफी मांगते हैं. परिजनों ने प्रिंसिपल के सामने जमकर गुस्सा भी उतारा. वहीं कलेक्टर शीतला पटले ने कहा "यह बात उनके सामने आई है. इसे गंभीरता से लेते हुए वह संबंधित स्कूल और शिक्षकों के खिलाफ एक जांच टीम बनाकर रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई करेंगी."