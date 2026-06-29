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एटा में प्रिंसिपल ने क्लर्क को मार डाला, शव को बोरे में डालकर कार की डिग्गी में छिपाया, कासगंज जा रहा था ठिकाने लगाने

एटा : उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक सरकारी इंटर कॉलेज से जुड़ा सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है. जैथरा थाना क्षेत्र के कसैला गांव स्थित माधव नंद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने कॉलेज के लिपिक राहुल पांडेय (35) की हत्या कर दी. आरोपी ने शव को प्लास्टिक की बोरी में भरकर अपनी कार की डिग्गी में छिपा दिया और उसे ठिकाने लगाने के लिए कासगंज की ओर जा रहा था. सूचना मिलते ही डायल 112 और कासगंज की पटियाली पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया. तलाशी लेने पर कार की डिग्गी से शव बरामद किया गया है.

कॉलेज में पीएफ फंड और अन्य दस्तावेजों को लेकर प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार पांडेय और लिपिक राहुल पांडेय के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. रविवार को अवकाश होने के बावजूद प्रधानाचार्य ने राहुल को कॉलेज बुलाया. राहुल सुबह करीब 11 बजे जरूरी काम बताकर घर से निकला, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा.

चिंतित परिजन जब कॉलेज पहुंचे तो परिसर में राहुल का बैग पड़ा मिला, जबकि उनका कोई पता नहीं था. इसके बाद जैथरा थाने में गुमशुदगी की सूचना दी गई. इसी बीच रात करीब 11:30 बजे प्रधानाचार्य ने कॉलेज कर्मचारी राजकुमार को फोन कर कथित तौर पर बताया कि उसने राहुल की हत्या कर दी है और शव को कार की डिग्गी में रखकर ठिकाने लगाने जा रहा है.

राजकुमार ने तत्काल डायल 112 पर सूचना दी. सूचना मिलते ही कासगंज के पटियाली थाना पुलिस ने लखनऊ नंबर की कार को रोक लिया. तलाशी लेने पर डिग्गी में प्लास्टिक की बोरी के अंदर राहुल का शव बरामद हुआ. शव के सिर, चेहरे और नाक पर गंभीर चोटों के निशान मिले. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार करते हुए बताया कि विवाद के दौरान उसने पहले ईंट से राहुल के सिर पर कई वार किए. इसके बाद चेहरे और नाक पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई.