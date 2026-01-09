करौली में शिक्षिका की मानसिक प्रताड़ना का मामला: कलेक्टर ने प्रधानाचार्य के खिलाफ जारी किया 17 सीसीए आरोप पत्र
शिकायत के बाद कलेक्टर ने जांच समिति गठित की. समिति ने जांच में प्रधानाचार्य को दोषी पाया. इसके बाद यह कार्रवाई की गई.
Published : January 9, 2026 at 3:49 PM IST
करौली: एक शिक्षिका को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और धमकाने का मामला प्रधानाचार्य पर भारी पड़ गया है. पीड़ित शिक्षिका की शिकायत पर गठित जांच समिति द्वारा प्रधानाचार्य को दोषी पाए जाने के बाद जिला कलेक्टर ने उनके खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा नियमों के तहत 17 सीसीए आरोप पत्र जारी किया है.
जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने बताया कि यह कार्रवाई राजस्थान सिविल सेवा नियम, 17 के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (राउमावि), करीरी, ब्लॉक टोडाभीम के प्रधानाचार्य राजकुमार मीना के विरुद्ध की गई है. उन्होंने बताया कि पीड़ित वरिष्ठ अध्यापिका द्वारा प्रधानाचार्य के विरुद्ध मानसिक प्रताड़ना एवं धमकाने संबंधी शिकायत की गई थी. प्रकरण की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), करौली द्वारा तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था.
जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार यह पाया गया कि दुर्घटना की परिस्थितियों में शिकायतकर्ता द्वारा विधिसम्मत रूप से ऑनलाइन प्रस्तुत CCL (चाइल्ड केयर लीव) अवकाश आवेदन के बावजूद अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया, उनके वेतन में कटौती की गई तथा शाला दर्पण पोर्टल पर अवकाश के बजाय अनुपस्थिति का गलत अंकन किया गया. समिति ने यह भी उल्लेख किया कि उच्चाधिकारियों के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद यह कृत्य किए गए, जिससे अधीनस्थ कार्मिक को मानसिक प्रताड़ना हुई तथा पदेन अधिकारों के दुरुपयोग की स्थिति बनी.
जांच समिति के अनुसार प्रधानाचार्य द्वारा अधीनस्थ कार्मिक के प्रति कठोर व हठधर्मी व्यवहार के साथ-साथ स्थानीय निवासी होने के नाते जांच दल पर दबाव बनाने का भी प्रयास किया गया, इसलिए समिति की सिफारिशों के आधार पर मामले में नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की गई है.