मथुरा: स्कूल में नमाज सिखाने पर बवाल, हेडमास्टर सस्पेंड, जांच के आदेश

मथुरा के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को नमाज सिखाने के मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया. ( ETV Bharat )

गौर करें तो मथुरा के नौझील थाना क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय प्रथम के प्रधानाचार्य जान मोहम्मद द्वारा स्कूली बच्चों को स्कूल परिसर में नमाज पढ़ाने का मामला सामने आया है. यहां स्कूली बच्चों से नमाज पढ़ाने की शिकायत मिली थी.

मथुरा के सरकारी स्कूल में बच्चों को नमाज सिखाने के मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया है. (ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि के बीजेपी ब्लॉक मंडल अध्यक्ष ने स्कूल में नमाज पढ़ने की शिकायत शिक्षा अधिकारी को दी थी.

मथुरा: यूपी के मथुरा जिले केे नौहझील ब्लॉक क्षेत्र के एक सरकारी प्राइमरी विद्यालय में प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल में नमाज पढ़ाने का मामला संज्ञान में आया है. इसको लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

इसकी शिकायत भाजपा मंडल अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान ने शिक्षा अधिकारी को 30 जनवरी को लिखित प्रार्थना पत्र में दिया था. शिकायत मिलने के बाद शिक्षा अधिकारी ने 31 जनवरी को प्रधानाचार्य जान मोहम्मद को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया था.

वहीं पूरे मामले की जांच के लिए दो शिक्षक खंड अधिकारी को दी गई है, जो की छाता शिक्षा खंड और मांट शिक्षा खंड के अधिकारी है. ये जांच कमेटी पूरे प्रकरण की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

इस इंक्वॉरी में दोषी मिलने पर प्रधानाचार्य जान मोहम्मद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है. सरकारी स्कूल में नमाज पढ़ाने का मामला जिले भर में चर्चा का विषय बना हुआ है. फिलहाल, इस पूरे मामले में जिलाधिकारी अब तक कुछ नहीं कह रहे हैं.

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रतन कीर्ति ने बताया 30 जनवरी को एक शिकायत दी गई थी कि विद्यालय नौझील के प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से नमाज पढ़ाई जाती है. शिकायत बीजेपी के मंडल अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान ने दी थी. स्थित को देखते हुए प्रधानाचार्य जान मोहम्मद को निलंबित कर दिया गया.

स्कूल में नमाज के इस मामले की जांच दो सदस्य खंड शिक्षा अधिकारियों को सौंपी गई है. ये कमेटी एक महीने में रिपोर्ट देगी. इस मामले में अंतिम निर्णय जांच समिति द्वारा लिया जाएगा. यदि आरोप की पुष्टि होती है, तो विधिक कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में 30 जनवरी को शिकायत मिली थी और 31 जनवरी को कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया है.