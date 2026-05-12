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कोटा प्रसूता मामला : पीएचएस राठौड़ बोलीं – 'सुपरवाइजरी नेगलिजेंस आई सामने, नर्सिंग स्टूडेंट्स को कैनुला लगाना भी नहीं आता'

चिकित्साअधिकारी को निर्देश देती गायत्री राठौड़ ( Etv Bharat Kota )