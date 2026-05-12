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कोटा प्रसूता मामला : पीएचएस राठौड़ बोलीं – 'सुपरवाइजरी नेगलिजेंस आई सामने, नर्सिंग स्टूडेंट्स को कैनुला लगाना भी नहीं आता'

प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि उपचार में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. विभागीय जांच जारी है. दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

Case of Maternal Deaths in Kota
चिकित्साअधिकारी को निर्देश देती गायत्री राठौड़ (Etv Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 12, 2026 at 2:20 PM IST

4 Min Read
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कोटा: मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में प्रसूताओं की किडनी फेल होने के मामले ने चिकित्सा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव (PHS) गायत्री राठौड़ ने जेके लोन और एमबीएस अस्पतालों का निरीक्षण किया और माना कि सुपरवाइजरी नेगलिजेंस सामने आ रही है. उन्होंने कहा कि OT और पोस्ट ऑपरेटिव प्रोटोकॉल में चूक हुई है. साथ ही नर्सिंग स्टूडेंट्स के प्रशिक्षण पर भी सवाल उठाए और बोलीं कि नर्सिंग स्टूडेंट्स को कैनुला लगाना तक नहीं आता. वहीं अस्पताल के बाहर पीड़ित परिजन 24 घंटे से धरने पर हैं. वे 50 लाख मुआवजे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे है. अस्पताल में फिलहाल 5 प्रसूताएं भर्ती हैं, जिनमें से कुछ की हालत में सुधार, कुछ अब भी आईसीयू में.

शासन सचिव राठौड़ ने मंगलवार को जेके लोन एवं एमबीएस अस्पतालों का बारीकी से निरीक्षण किया. उन्होंने लेबर रूम, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, आईसीयू और वेटिंग एरिया के साथ-साथ अस्पताल में तैनात डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों एवं मरीजों के अटेंडेंट से भी फीडबैक लिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रसूताओं की एक के बाद एक बिगड़ती हालत ओटी और पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोटोकॉल में हुई चूक की ओर इशारा करती है. उन्होंने स्पष्ट कहा, 'स्ट्रांग सुपरविजन की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं दिखता.'

स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ (Etv Bharat Kota)

पढ़ें: सिजेरियन के बाद किडनी फेल्योर : एक और प्रसूता की मौत, परिजनों के साथ धरने पर बैठी कांग्रेस जिला अध्यक्ष, कोर्ट पहुंचा मामला

नर्सिंग स्टूडेंट्स पर टिप्पणी: एमबीएस अस्पताल के दौरे के दौरान नर्सिंग के विद्यार्थियों से रूबरू होने पर गायत्री राठौड़ ने कहा कि इन प्रशिक्षुओं को अब तक बुनियादी चीजें भी नहीं आती. उन्होंने कहा, 'इन विद्यार्थियों को कैनुला लगाना तक नहीं आ रहा है. इनके बेसिक्स तो क्लीयर कराओ.' उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रशिक्षण एवं मॉनिटरिंग व्यवस्था को पुख्ता किया जाए.

दवाओं के नमूने जांच को भेजे, कारण स्पष्ट नहीं: प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि यह मामला दवाओं के किसी रिएक्शन या किसी संक्रमण के कारण हो सकता है. फिलहाल एहतियातन प्रभावित दवाओं को बंद कर जांच के लिए भेज दिया गया है. जयपुर से आई विशेषज्ञ टीम भी मरीजों के रिकॉर्ड, आईसीयू और वार्ड के सैंपल जांच कर रिपोर्ट तैयार कर रही है.

पांच प्रसूताएं अब भी भर्ती: प्राचार्य डॉ. नीलेश जैन ने बताया कि फिलहाल पांच प्रसूताएं सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती हैं. प्रसूता चंद्रकला की हालत में सुधार है तथा उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है. सुशीला को डायलिसिस सपोर्ट दिया जा रहा है. रागिनी आईसीयू में है तथा धन्नी और आरती का उपचार चल रहा है. सभी मरीजों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी जारी है.

Case of Maternal Deaths in Kota
अस्पताल का निरीक्षण करतीं राठौड़ (Etv Bharat Kota)

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परिजनों का धरना जारी, कांग्रेस सक्रिय: इधर, घटना के बाद से ही मृतका पिंकी महावर के पति चंद्रप्रकाश एवं परिजन सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे हैं. कांग्रेस जिलाध्यक्ष राखी गौतम भी उनके समर्थन में धरने पर मौजूद हैं. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए तथा लापरवाह चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. सोमवार देर रात प्रशासन ने धरना स्थल के कूलर-पंखों की बिजली काट दी, लेकिन प्रदर्शनकारी डटे रहे.

पीएचएस का सख्त संदेश: प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि किसी भी स्तर पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने निर्देश दिए कि मरीजों के उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो. विभागीय जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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