ETV Bharat / state

रामपुर में छात्रों के साथ अश्लील हरकत पर प्रिंसिपल की पिटाई; आरोपी हिरासत में, मुकदमा

बच्चों की शिकायत पर अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल को पीटा, वीडियो वायरल.

रामपुर के स्कूल में बच्चों से अश्लीलता.
रामपुर के स्कूल में बच्चों से अश्लीलता. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 17, 2026 at 6:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामपुर : जिले के एक नामचीन स्कूल में बच्चों के साथ अश्लील हरकत का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप स्कूल के ही प्रिंसिपल पर लगा है. पुलिस ने इस मामले में प्रिंसिपल को हिरासत में लिया है. साथ ही बच्चों के बयान दर्ज किए हैं. इससे पहले प्रिंसिपल की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

मामला थाना भोट के खूंटा खेड़ा इलाके का है. यहां के नामचीन स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चों ने अपने माता-पिता से प्रिंसिपल पर आपत्तिजनक व्यवहार के आरोप लगाए. बच्चों का कहना है कि उन्हें ऑफिस में बुलाकर उनके साथ गलत हरकत की जाती है. बताया जा रहा है कि इसी कारण कई बच्चों ने स्कूल जाने से इनकार कर दिया. इस पर बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल से जवाब मांगने लगे. इसी दौरान गुस्साए अभिभावकों ने प्रिंसिपल के साथ मारपीट कर दी. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

इधर, वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने प्रिंसिपल के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया है. बच्चों के भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं. इस बारे में पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी. ऐसे मामलों में अफवाहों से बचना और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है.

वहीं इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कुछ लोग आए थे, जो एक स्कूल के प्रिंसिपल पर कुछ आरोप लगा रहे थे. इस मामले में अभियोग दर्ज कर लिया गया है और प्रिंसिपल को हिरासत में लिया गया है.

यह भी पढ़ें: नाम और दहशत बनाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ रहे इस इलाके के युवा; पुलिस अब करेगी सत्यापन

TAGGED:

RAMPUR OBSCENE BEHAVIOR CHILDREN
RAMPUR SCHOOL OBSCENE BEHAVIOR
RAMPUR PRINCIPAL CUSTODY
RAMPUR PRINCIPAL BEATING VIDEO
RAMPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.