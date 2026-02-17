ETV Bharat / state

रामपुर में छात्रों के साथ अश्लील हरकत पर प्रिंसिपल की पिटाई; आरोपी हिरासत में, मुकदमा

रामपुर : जिले के एक नामचीन स्कूल में बच्चों के साथ अश्लील हरकत का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप स्कूल के ही प्रिंसिपल पर लगा है. पुलिस ने इस मामले में प्रिंसिपल को हिरासत में लिया है. साथ ही बच्चों के बयान दर्ज किए हैं. इससे पहले प्रिंसिपल की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

मामला थाना भोट के खूंटा खेड़ा इलाके का है. यहां के नामचीन स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चों ने अपने माता-पिता से प्रिंसिपल पर आपत्तिजनक व्यवहार के आरोप लगाए. बच्चों का कहना है कि उन्हें ऑफिस में बुलाकर उनके साथ गलत हरकत की जाती है. बताया जा रहा है कि इसी कारण कई बच्चों ने स्कूल जाने से इनकार कर दिया. इस पर बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल से जवाब मांगने लगे. इसी दौरान गुस्साए अभिभावकों ने प्रिंसिपल के साथ मारपीट कर दी. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

इधर, वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने प्रिंसिपल के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया है. बच्चों के भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं. इस बारे में पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी. ऐसे मामलों में अफवाहों से बचना और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है.