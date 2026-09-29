ETV Bharat / state

एटा में काॅलेज में परीक्षा शुल्क को लेकर विवाद; अभिभावक पर तमंचा लाने का आरोप, मची अफरा-तफरी

एटा में मौके पर मौजूद भीड़ ( Photo credit: ETV Bharat )

एटा : थाना नयागांव क्षेत्र के बनी गांव स्थित संकट मोचन इंटर कॉलेज में मंगलवार को परीक्षा शुल्क को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि कहासुनी बढ़ने पर एक युवक तमंचा लेकर विद्यालय पहुंच गया. सूचना मिलते ही थाना नयागांव प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है.