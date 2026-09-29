एटा में काॅलेज में परीक्षा शुल्क को लेकर विवाद; अभिभावक पर तमंचा लाने का आरोप, मची अफरा-तफरी
क्षेत्राधिकारी राजेश सिंह ने बताया कि विधिक कार्रवाई की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 8:34 PM IST
एटा : थाना नयागांव क्षेत्र के बनी गांव स्थित संकट मोचन इंटर कॉलेज में मंगलवार को परीक्षा शुल्क को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि कहासुनी बढ़ने पर एक युवक तमंचा लेकर विद्यालय पहुंच गया. सूचना मिलते ही थाना नयागांव प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
प्रधानाचार्य सुशील कुमार ने बताया कि विद्यालय की ओर से परीक्षा शुल्क के रूप में 200 रुपये जमा करने को कहा गया था. आरोप है कि मंगलवार की दोपहर सतेंद्र तमंचा लेकर विद्यालय पहुंचा और अभद्रता की.
इस दौरान विद्यालय में तमंचे की सूचना पर हड़कंप मच गया. घटना के बाद विद्यालय प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही थाना नयागांव प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
क्षेत्राधिकारी राजेश सिंह ने बताया कि थाना नयागांव क्षेत्र में एक काॅलेज है, जिसके प्रबंधक ने सुबह सूचना दी थी कि एक छात्र के पिता स्कूल में आये थे, जिनके द्वारा काॅलेज में फायर किया गया. उन्होंने बताया कि आरोपों की जांच की गई और आस-पास पता किया गया तो पता चला कि युवक सुबह आया था जिसके पास तमंचा लगा था.
उन्होंने बताया कि जिसे स्कूल प्रबंधन ने निकाल कर अपने कब्जे में ले लिया था. जिसके बाद पुलिस आई थी. पुलिस को प्रबंधक द्वारा युवक व उसके द्वारा प्राप्त तमंचा व कारतूस सुपुर्द कर दिया गया था. आस-पास के लोगों से पूछताछ की गई तो किसी ने भी फायर की आवाज नहीं सुनी थी. उन्होंने बताया कि जो निशान दिखा रहे हैं वह फायरिंग का नहीं लग रहा है. जिससे यह प्रतीत होता है कि फायरिंग नहीं हुई थी, केवल तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है.
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