जयपुर पहुंचीं थाईलैंड की राजकुमारी, कड़ी सुरक्षा के बीच आमेर महल का भ्रमण किया

थाईलैंड की राजकुमारी सिरिवन्नावरी नरिरत्ना ने आमेर महल की स्थापत्य कला, इतिहास और जल संरक्षण परंपराओं की सराहना की.

थाईलैंड की राजकुमारी आमेर महल पहुंची
थाईलैंड की राजकुमारी आमेर महल पहुंची (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 7, 2026 at 8:06 PM IST

जयपुर: थाईलैंड की राजकुमारी सिरिवन्नावरी नरिरत्ना शनिवार को जयपुर के विश्व प्रसिद्ध आमेर महल पहुंचीं. उन्होंने महल की भव्यता और ऐतिहासिक महत्व को करीब से निहारा. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनका भ्रमण हुआ, जिसमें पर्यटकों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी गई थी. इससे कुछ पर्यटकों को असुविधा हुई.

राजस्थानी अंदाज में भव्य स्वागत: राजकुमारी को आमेर महल में राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया. पुरातत्व विभाग की डिप्टी डायरेक्टर कृष्णकांता शर्मा, आमेर महल अधीक्षक राकेश छोलक और अन्य अधिकारियों ने उनकी अगवानी की. वरिष्ठ टूरिस्ट गाइड महेश कुमार शर्मा ने उन्हें महल के इतिहास, स्थापत्य कला और प्राचीन जल संरक्षण परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी.

थाईलैंड की राजकुमारी आमेर महल पहुंची
सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी (ETV Bharat Jaipur)

महल की खूबसूरती से प्रभावित हुईं राजकुमारी: राजकुमारी ने महल की खूबसूरत वास्तुकला को नजदीक से देखा. उन्होंने दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, शीश महल और मानसिंह महल को निहारा. अरावली पहाड़ियों की हरियाली, प्राकृतिक सौंदर्य तथा केसर क्यारी की बागवानी व्यवस्था की जमकर सराहना की. राजकुमारी काफी प्रभावित हुईं और महल की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद किया. उन्होंने प्राचीन काल से चली आ रही जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन की परंपराओं को बहुत उपयोगी बताया.

फोटोग्राफी पर प्रतिबंध: लगभग 2 घंटे के भ्रमण के बाद वे महल से रवाना हुईं. सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा, सीसीटीवी से निगरानी की गई और फोटोग्राफी पर प्रतिबंध रहा. आमेर महल से रवाना होकर उन्होंने अनोखी म्यूजियम और पन्ना मीना कुंड का भी दौरा किया. पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्थाओं में मौजूद रहे. शनिवार को ही उन्होंने हवा महल और सिटी पैलेस का भी भ्रमण किया. आम लोगों के लिए उनकी तस्वीरें या वीडियो लेने पर प्रतिबंध रहा.

राजस्थान पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण दौरा: यह यात्रा राजस्थान पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इससे प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिल रही है और भारत-थाईलैंड के सांस्कृतिक संबंध मजबूत हो रहे हैं. पर्यटन क्षेत्र में नए अवसर खुलने की उम्मीद है. राजकुमारी का यह दौरा 6 से 10 फरवरी तक राजस्थान में जारी है, जो जयपुर और जोधपुर के प्रमुख स्थलों को कवर कर रहा है. उनकी सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें काफिला और पुलिस सुरक्षा शामिल है.

