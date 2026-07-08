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विदेश में बैठे प्रिंस खान का आतंक, लोकल हैंडलर कर रहे मदद, कारोबारियों में दहशत

प्रिंस खान विदेश में बैठकर झारखंड में आतंक फैला रहा है. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी का प्लान बनाया है. रांची से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 8, 2026 at 4:10 PM IST

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रांची: राजधानी रांची में प्रिंस खान और राहुल सिंह जैसे अपराधी विदेश में बैठकर आतंक फैला रहे हैं. ऐसे अपराधियों के आतंक को कायम रखने में उनके लोकल हैंडलर सहयोग कर रहे हैं. लोकल हैंडलर के बदौलत ही विदेश में बैठने के बावजूद प्रिंस खान जैसे अपराधियों का दहशत झारखंड तक पहुंच रहा है. पुलिस अब ऐसे अपराधियों के लोकल हैंड्स को काटने में लग गई है. पुलिस इस दिशा में बृहद रणनीति पर काम करना शुरू कर चुकी है.

कारोबारी परेशान, परिवार की हर जानकारी अपराधियों के पास

राजधानी में प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी मांगने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. शहर के एक दर्जन से अधिक कारोबारियों को फोन और अन्य माध्यमों से धमकी देकर करोड़ों रुपये की रंगदारी मांगी जा चुकी है. घटना के बाद कारोबारियों में भय का माहौल है. कई व्यवसायी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और पुलिस प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

सबसे खतरनाक बात यह है कि जिन कारोबारियों को रंगदारी भरे कॉल्स या मैसेज आए हैं, उनके पूरे परिवार की जानकारी अपराधियों के पास उपलब्ध है. शुरुआत में लगता था कि प्रिंस खान के पास केवल कारोबारी का फोन नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है. हाल के दिनों में प्रिंस खान द्वारा मांगी गई सभी रंगदारी के मामलों में कारोबारी के पूरे परिवार का खाका मोबाइल पर भेजा गया है.

कारोबारी कौन सी कार में चलते हैं, वह किस समय मंदिर जाते हैं, किस समय कार्यालय जाते हैं, यहां तक कि उनके घर का कौन सा सदस्य कब घर से बाहर निकलता है और कब अंदर आता है, यह सारी जानकारियां प्रिंस खान के पास उपलब्ध हैं. धमकी वाले मैसेज में प्रिंस खान इन सभी चीजों का उल्लेख करता है, जिससे कारोबारी दहशत में हैं.

प्रिंस खान के रंगदारी से जुड़े प्रमुख मामले (2026)

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प्रिंस खान के रंगदारी से जुड़े प्रमुख मामले (ETV Bharat)

लोकल हैंडलर कर रहे हैं मदद

पुलिस जांच में सामने आया है कि रांची के बड़े कारोबारियों के नंबर प्रिंस खान वेबसाइट से निकाल रहा है. रेकी करवाने के लिए वह लोकल लड़कों का इस्तेमाल कर रहा है. प्रिंस खान की मदद के लिए झारखंड का एक और बड़ा अपराधी सुजीत सिन्हा भी साथ दे रहा है. पुलिस जांच में पता चला है कि कारोबारियों के घरों की रेकी, उनके आने-जाने की जानकारी और अन्य तमाम जानकारियां लोकल हैंडलर ही प्रिंस खान तक पहुंचा रहे हैं.

पुलिस ने शुरू की रेकी, बड़े रणनीति पर काम

रांची पुलिस ने प्रिंस खान के लोकल गुर्गों को दबाने के लिए विशेष रणनीति के तहत काम शुरू कर दिया है. पुलिस की टीम वृहद प्लान पर काम कर रही है. पिछले 1 साल के दौरान प्रिंस खान के नाम पर आए सभी रंगदारी कॉल्स की जांच की जा रही है. कई टीमों में काम चल रहा है. यह पता लगाया जा रहा है कि रंगदारी मांगने और जानकारी हासिल करने के पीछे कौन लोग थे.

रंगदारी कॉल्स आने के 15 दिन पहले के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. विशेष रूप से देखा जा रहा है कि कौन व्यक्ति कारोबारी के घर का फोटो या वीडियो बना रहा था. रांची पुलिस इस कठिन होमवर्क को पूरा करने में जुटी है ताकि लोकल हैंड्स को पूरी तरह काट दिया जाए.

एटीएस भी हुआ सक्रिय

धनबाद से भागकर दुबई और फिर पाकिस्तान में शरण लेने वाले प्रिंस खान के पूरे गिरोह को नेस्तनाबूद करने की तैयारी में एटीएस भी जुट गया है. झारखंड पुलिस और एटीएस ने नए सिरे से कार्रवाई शुरू की है. एटीएस की टीम रांची, रामगढ़ और धनबाद पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर प्रिंस खान को सपोर्ट करने वाले हर व्यक्ति की पहचान कर रही है. एटीएस ने सभी जिलों की पुलिस को पत्र लिखकर प्रिंस खान गिरोह से ताल्लुक रखने वाले लोगों की लिस्ट तैयार करने को कहा है.

लिस्ट में वे सभी लोग शामिल किए जाएंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मदद कर रहे हैं. एटीएस प्रिंस खान गिरोह से जुड़े हर व्यक्ति और उनके पारिवारिक सदस्यों की पूरी जानकारी जुटा रही है.

मेजर और शिवराज से मिली महत्वपूर्ण जानकारी

झारखंड एटीएस और धनबाद पुलिस ने हाल में प्रिंस खान गिरोह के प्रमुख सदस्य सैफी उर्फ मेजर को गिरफ्तार किया. धनबाद के सीनियर एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि प्रिंस खान नाम बदलकर पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं. मेजर ने प्रिंस खान को लेकर कई खुलासे किए हैं, जिनके आधार पर पुलिस काम कर रही है. रांची, धनबाद और रामगढ़ पुलिस ने प्रिंस खान के खास गुर्गे शिवराज को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया. शिवराज से भी कई जानकारियां ली गई हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई हो रही है.

विदेश में बैठकर भारत में फैला रहा खौफ

गैंग्स ऑफ वासेपुर से जुड़े प्रिंस खान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुए ढाई साल से अधिक समय बीत चुका है. रेड कॉर्नर नोटिस के बावजूद वह पकड़ा नहीं गया है. पुलिस के अनुसार, वह दुबई से गैंग का संचालन कर रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान शिफ्ट हो चुका है. इंटरपोल ने यूएई और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सूचना दी है. प्रिंस खान 2021 से फरार है. वह शारजाह और दुबई में देखा गया. पासपोर्ट रद्द होने के बाद वह दुबई में फंसा था, लेकिन अब पाकिस्तान में है.

मोस्ट वांटेड प्रिंस खान पर 60 से अधिक मामले

प्रिंस खान का असली नाम हैदर अली है. वह धनबाद के नया बाजार का रहने वाला है. 2021 में महताब आलम उर्फ नन्हे की हत्या की जिम्मेदारी लेने के बाद फरार हुआ. उसके खिलाफ दर्जनों आपराधिक मामले और 60 से अधिक कांड दर्ज हैं. सीबीआई के अनुरोध पर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया. एटीएस मामले में ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी है. प्रिंस खान पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित है.

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, वह खौफ के बल पर हर महीने 2 करोड़ रुपये की रंगदारी वसूलता है. फरवरी 2026 में उसके घर पर कुर्की हुई और मार्च 2026 में उसके शूटर के साथ एनकाउंटर हुआ, लेकिन उसका आतंक जारी है.

पुलिस का संयुक्त अभियान, जल्द ठोस नतीजे की उम्मीद

प्रिंस खान के आतंक को खत्म करने के लिए रांची पुलिस के साथ अन्य जिलों की पुलिस भी एक साथ काम कर रही है. पिछले मंगलवार को रामगढ़ में हुए एनकाउंटर में प्रिंस खान का खास गुर्गा गिरफ्तार किया गया. इस कार्रवाई में रांची, धनबाद और रामगढ़ पुलिस शामिल थीं.

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि हमारी टीम प्रिंस खान के खिलाफ काम में जुटी हुई है. फिलहाल इस पर ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है और जल्द ही ठोस नतीजा देखने को मिलेगा.

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