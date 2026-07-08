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विदेश में बैठे प्रिंस खान का आतंक, लोकल हैंडलर कर रहे मदद, कारोबारियों में दहशत

रांची: राजधानी रांची में प्रिंस खान और राहुल सिंह जैसे अपराधी विदेश में बैठकर आतंक फैला रहे हैं. ऐसे अपराधियों के आतंक को कायम रखने में उनके लोकल हैंडलर सहयोग कर रहे हैं. लोकल हैंडलर के बदौलत ही विदेश में बैठने के बावजूद प्रिंस खान जैसे अपराधियों का दहशत झारखंड तक पहुंच रहा है. पुलिस अब ऐसे अपराधियों के लोकल हैंड्स को काटने में लग गई है. पुलिस इस दिशा में बृहद रणनीति पर काम करना शुरू कर चुकी है.

कारोबारी परेशान, परिवार की हर जानकारी अपराधियों के पास

राजधानी में प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी मांगने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. शहर के एक दर्जन से अधिक कारोबारियों को फोन और अन्य माध्यमों से धमकी देकर करोड़ों रुपये की रंगदारी मांगी जा चुकी है. घटना के बाद कारोबारियों में भय का माहौल है. कई व्यवसायी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और पुलिस प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

सबसे खतरनाक बात यह है कि जिन कारोबारियों को रंगदारी भरे कॉल्स या मैसेज आए हैं, उनके पूरे परिवार की जानकारी अपराधियों के पास उपलब्ध है. शुरुआत में लगता था कि प्रिंस खान के पास केवल कारोबारी का फोन नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है. हाल के दिनों में प्रिंस खान द्वारा मांगी गई सभी रंगदारी के मामलों में कारोबारी के पूरे परिवार का खाका मोबाइल पर भेजा गया है.

कारोबारी कौन सी कार में चलते हैं, वह किस समय मंदिर जाते हैं, किस समय कार्यालय जाते हैं, यहां तक कि उनके घर का कौन सा सदस्य कब घर से बाहर निकलता है और कब अंदर आता है, यह सारी जानकारियां प्रिंस खान के पास उपलब्ध हैं. धमकी वाले मैसेज में प्रिंस खान इन सभी चीजों का उल्लेख करता है, जिससे कारोबारी दहशत में हैं.

प्रिंस खान के रंगदारी से जुड़े प्रमुख मामले (2026)

प्रिंस खान के रंगदारी से जुड़े प्रमुख मामले (ETV Bharat)

लोकल हैंडलर कर रहे हैं मदद

पुलिस जांच में सामने आया है कि रांची के बड़े कारोबारियों के नंबर प्रिंस खान वेबसाइट से निकाल रहा है. रेकी करवाने के लिए वह लोकल लड़कों का इस्तेमाल कर रहा है. प्रिंस खान की मदद के लिए झारखंड का एक और बड़ा अपराधी सुजीत सिन्हा भी साथ दे रहा है. पुलिस जांच में पता चला है कि कारोबारियों के घरों की रेकी, उनके आने-जाने की जानकारी और अन्य तमाम जानकारियां लोकल हैंडलर ही प्रिंस खान तक पहुंचा रहे हैं.

पुलिस ने शुरू की रेकी, बड़े रणनीति पर काम

रांची पुलिस ने प्रिंस खान के लोकल गुर्गों को दबाने के लिए विशेष रणनीति के तहत काम शुरू कर दिया है. पुलिस की टीम वृहद प्लान पर काम कर रही है. पिछले 1 साल के दौरान प्रिंस खान के नाम पर आए सभी रंगदारी कॉल्स की जांच की जा रही है. कई टीमों में काम चल रहा है. यह पता लगाया जा रहा है कि रंगदारी मांगने और जानकारी हासिल करने के पीछे कौन लोग थे.

रंगदारी कॉल्स आने के 15 दिन पहले के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. विशेष रूप से देखा जा रहा है कि कौन व्यक्ति कारोबारी के घर का फोटो या वीडियो बना रहा था. रांची पुलिस इस कठिन होमवर्क को पूरा करने में जुटी है ताकि लोकल हैंड्स को पूरी तरह काट दिया जाए.

एटीएस भी हुआ सक्रिय

धनबाद से भागकर दुबई और फिर पाकिस्तान में शरण लेने वाले प्रिंस खान के पूरे गिरोह को नेस्तनाबूद करने की तैयारी में एटीएस भी जुट गया है. झारखंड पुलिस और एटीएस ने नए सिरे से कार्रवाई शुरू की है. एटीएस की टीम रांची, रामगढ़ और धनबाद पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर प्रिंस खान को सपोर्ट करने वाले हर व्यक्ति की पहचान कर रही है. एटीएस ने सभी जिलों की पुलिस को पत्र लिखकर प्रिंस खान गिरोह से ताल्लुक रखने वाले लोगों की लिस्ट तैयार करने को कहा है.