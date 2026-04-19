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भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान का करीबी सैफी कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार दुबई भागने की फिराक में था ‘मेजर’

धनबाद: भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान का करीबी सैफी उर्फ मेजर को धनबाद पुलिस ने कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. बताया जा रहा है कि सैफी, दुबई फरार होने की तैयारी में था लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया.

धनबाद और कोलकता पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

धनबाद पुलिस को उसकी गतिविधियों की गुप्त सूचना पहले ही मिल गई थी. इसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए कोलकाता पुलिस से समन्वय स्थापित किया गया. धनबाद पुलिस ने सैफी की पूरी डिटेल्स साझा की. जिसके आधार पर कोलकाता एयरपोर्ट पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. इस ऑपरेशन में दोनों राज्यों की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई निर्णायक साबित हुई.

धनबाद लाने की जारी है प्रक्रिया

गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि सैफी से पूछताछ की जा रही है और उसे जल्द ही धनबाद लाने की प्रक्रिया जारी है. वहीं सिंदरी एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम और विधि-व्यवस्था डीएसपी नौशाद आलम खुद कोलकाता में मौजूद हैं और पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं.

रंगदारी वसूलने का काम करता था सैफी उर्फ मेजर