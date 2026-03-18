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प्रिंस खान और सुजीत गैंग में गठजोड़, कारोबारियों से मिलकर रंगदारी की हो रही है वसूली

रांची: विदेश में बैठकर अपने गैंग का संचालन कर रहे कुख्यात अपराधी प्रिंस खान और जेल में बंद गैंगस्टर सुजीत सिंह एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यह एक बार फिर साबित हुआ है. धनबाद और रांची पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में टीटोस रेस्टोरेंट में हुई गोलीबारी में शामिल सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए है.

रेस्टोरेंट मालिक से रंगदारी मांगने का प्लान दोनों गैंग ने मिलकर किया था तैयार

कुख्यात प्रिंस खान और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा एक साथ काम कर रहे है. दोनों गैंग के लोग मिलकर झारखंड के कारोबारियों से न सिर्फ रंगदारी की वसूली कर रहे हैं बल्कि गोलीबारी की वारदात को भी अंजाम दे रहे हैं. एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के कुतियातू स्थित टीटॉस रेस्टोरेंट में गोलीबारी कर एक कर्मी की हत्या करने के मामले में गिरफ्तार अपराधियों ने भी खुलासा किया है कि दोनों गैंग एक साथ काम कर रहे हैं.

गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि टीटॉस रेस्टोरेंट के संचालक से रंगदारी नहीं मिलने की वजह से गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया था. रांची पुलिस ने पलामू के कुबेर उर्फ मनीष सिंह उर्फ अमन सिंह, धनबाद के अफजल अमन उर्फ बाबर उर्फ विराट, धनबाद के पुटकी के पप्पू भुइंया और वासेपुर के मो शादाब आलम उर्फ डॉक्टर को गिरफ्तार किया है. इनमें से एनकाउंटर में तीन घायल भी हुए थे. मंगलवार को दो अपराधियों को रांची लाया गया.

घायल हुए कुबेर ही चला रहा था कोयलांचल शांति सेना

मामले का खुलासा करते हुए रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि कुबेर उर्फ मनीष कोयलांचल शांति सेना से जुड़ा है, इस गैंग को कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा ऑपरेट करता है. दोनों गैंग में शामिल गुर्गे सीधे प्रिंस खान के संपर्क में रहते हैं. उसके कहने पर ही न सिर्फ कारोबारी से रंगदारी की वसूली करते हैं बल्कि गोलीबारी की घटना को अंजाम भी दिया करते हैं. सिटी एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली है.जिसके बाद पुलिस की स्पेशल टीम जांच में जुट गई है.

जब्त मोबाइल से मिली पुलिस को अहम जानकारी