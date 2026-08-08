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प्रिंस खान और राहुल दुबे गिरोह के चार अपराधी गिरफ्तार, एनकाउंटर में एक को लगी गोली

हजारीबाग में प्रिंस खान और राहुल दुबे गैंग के चार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. इनके पास से देसी पिस्टल समेत कई हथियार बरामद हुए.

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पुलिस के गिरफ्त में आरोपी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 8, 2026 at 5:50 PM IST

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हजारीबाग: जिला पुलिस को संगठित अपराध और गैंगस्टर प्रिंस खान गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है. बड़कागांव और गिद्धी थाना क्षेत्र में चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस की एसआईटी टीम ने एनकाउंटर के बाद प्रिंस खान और राहुल दुबे गैंग के 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है. इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

प्रिंस खान और राहुल दुबे गिरोह के अपराधी गिरफ्तार

शनिवार का दिन हजारीबाग पुलिस के लिए बेहद खास रहा. झारखंड-बिहार का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल प्रिंस खान और राहुल दुबे गिरोह के चार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. हजारीबाग एसपी अमन कुमार ने बताया कि संगठित अपराध के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित आनंद के नेतृत्व में यह सफलता मिली है.

एसपी अमन कुमार का बयान (ETV BHARAT)

गिरफ्तार अपराधियों की पहचान ​अंकित कुमार पांडेय, पिता- अरुण कुमार पांडेय, ग्राम- पिपराडीह, थाना- बड़कागांव, हजारीबाग, ​ओम प्रकाश पांडेय उर्फ कौशल, पिता- अवध किशोर पांडेय, ग्राम- सिवाडीह, थाना- बड़कागांव, ​कुणाल कुमार पांडेय, पिता- रामप्रवेश झा, पता- मेन रोड पतरातू, जिला- रामगढ़ और ​करमा कुमार साहू, पिता- हरि साहू, पता- पतरातू बाजार के रूप में हुई है. ​इनके पास से 2 ​देसी बम, 1 देसी पिस्टल, 1 जिंदा गोली, 1 ​खोखा, 1 मिस फायर गोली, पांच ​मोबाइल और चार ​दहशत फैलाने वाला पर्चा बरामद हुए हैं.

25 जुलाई को हुई घटना में शामिल थे सभी

दरअसल, गुप्त सूचना के आधार पर प्रिंस खान के सक्रिय सदस्य अंकित कुमार पांडे को पूछताछ के लिए लाया गया था. पूछताछ और मोबाइल जांच के दौरान पाया गया कि अंकित पांडेय गैंगस्टर प्रिंस खान और राहुल दुबे गैंग के संपर्क में था. जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने 25 जुलाई की रात को 13 माइल के पास NTPC कोयला खनन वाहन पर गोलीबारी की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार किया. साथ ही उसने यह भी बताया कि प्रिंस खान संगठन के नाम पर पर्चा भी छोड़ा था.

अंकित कुमार पांडेय की निशानदेही पर दो अन्य प्रिंस खान गिरोह के सक्रिय सदस्य ओमप्रकाश पांडे और कुणाल कुमार पांडे की गिरफ्तारी की गई. इसके ही निशानदेही पर एक अन्य आरोपी करमा कुमार को भी गिरफ्तार किया गया, जो दोनों गिरोह को हथियार सप्लाई करता था.

एसपी अमन कुमार का बयान

एसपी अमन कुमार ने बताया कि घटना को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार पिपराडीह गांव के पास बंद पड़े गैस प्लांट के पास रखने की बात कही गई. इसके बाद आरोपी को उस स्थान पर ले जाया गया. इस दौरान आरोपी ने पुलिस को चकमा देते हुए उस हथियार से फायरिंग कर दी. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिससे अंकित कुमार पांडे के पैर में गोली लग गई. जिसका इलाज हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है. एसपी का यह भी कहना है कि यह सभी आरोपी पैसे की लालच में अलग-अलग गिरोह के लिए काम करते थे.

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