'बेटे का एनकाउंटर करने के लिए कब से कह रहा था..' बोले प्रिंस के पिता- 'पुलिस ने बिल्कुल सही किया'

वैशाली: पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर पर अक्सर विवाद होता है और बड़े-बड़े डिबेट होते हैं. एनकाउंटर कितना जायज था, इसको लेकर सवाल-जवाब होते हैं. लेकिन इन सबसे अलग वैशाली एनकाउंटर को लेकर पुलिस की सराहना करने वालों की लिस्ट में मृतक प्रिंस कुमार के पिता भी शामिल हैं, जो इस एनकाउंटर को सही ठहरा रहे हैं. बुजुर्ग पिता ने कानून को प्राथमिकता देते हुए बेटे के एनकाउंटर को जायज ठहराया है.

प्रिंस के एनकाउंटर को पिता ने ठहराया जायज: देर रात तक प्रिंस का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में किया गया और इस दौरान हुसैना खुर्द गांव निवासी प्रिंस के पिता नंद किशोर सिंह भी सदर अस्पताल पहुंचे थे. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पुलिस ने जो किया अच्छा किया. इसके लिए पुलिस को धन्यवाद देता हूं.

प्रिंस के पिता का बयान (ETV Bharat)

"पुलिस ने कुछ भी नाजायज नहीं किया है. पुलिस से मैं हमेशा उसका एनकाउंटर करने के लिए कहता था. उसको परिवार से कोई लेना-देना नहीं था. पुलिस ने सौ प्रतिशत सही काम किया है. पुलिस विभाग को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं."- नंद किशोर सिंह, प्रिंस के पिता

पेशेवर अपराधी था मेरा बेटा: उन्होंने बताया कि पढ़ाई के समय ही प्रिंस अपराध की दुनिया मे आ गया था और वह एक पेशेवर अपराधी था. बता दें कि ग़ोरौल थाना क्षेत्र के हुसेना खुर्द गांव निवासी प्रिंस के ऊपर 31 से अधिक हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं और लगभग 300 किलो सोना लूट में उसकी भूमिका रही है.