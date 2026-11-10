पलामू में आदिम जनजाति के चार बच्चों का रेस्क्यू, बंधक बनाने का आरोप
पलामू में आदिम जनजाति परिवार के चार बच्चों का रेस्क्यू किया गया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 10, 2026 at 8:28 PM IST
पलामूः जिला में मेदिनीनगर के श्रीराम पथ में एक घर से चार बच्चियों का रेस्क्यू किया गया है. सभी बच्चियों का उम्र छह वर्ष के करीब है और वह सभी आदिम जनजाति परिवार से हैं. बच्चियों को एक घर मे बंधक बनाकर रखा गया था और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था. रेस्क्यू हुई सभी बच्चियां पलामू के चैनपुर के इलाके की हैं.
दरअसल, सभी बच्चियां मेदिनीनगर के श्रीराम पथ के इलाके में एक घर में थीं, दो बच्चियां घर से भाग कर पड़ोस में चली गई थीं. पड़ोस में रहने वाले लोगों ने पूरे मामले की जानकारी बाल कल्याण समिति और पलामू पुलिस को दी. इस मामले की जानकारी मिलने के बाद मेदिनीनगर टाउन थाना के पुलिस और बाल कल्याण समिति मौके पर पहुंची थी और चार बच्चियों का रेस्क्यू किया.
बाल कल्याण समिति ने सभी बच्चियों का बयान लिया है. बयान को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाना को भी भेजा गया है. रेस्क्यू के बाद सभी बच्चियों को बालिका गृह भेजा गया है और उनके परिजनों से भी संपर्क किया गया है. बच्चियों ने सीडब्लूसी को कई बातों की जानकारी दी है. बच्चियों को उनके गांव में रहने वाली एक महिला ने ही मेदिनीनगर में पहुंचा था.
बच्चियों ने सीडब्ल्यूसी को बताया कि जिस घर में वे रहती थीx उन्हें प्रताड़ित किया जाता था और मारपीट भी की जाती थी. सीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन शैलेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि चार बच्चियों का रेस्क्यू किया गया है पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. परिवार की काउंसलिंग की जाएगी और सभी बच्चियों का सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा. एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट के थाना प्रभारी रितेश लकड़ा ने बताया कि सीडब्ल्यूसी का फर्द बयान मिला है पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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