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पलामू में आदिम जनजाति के चार बच्चों का रेस्क्यू, बंधक बनाने का आरोप

पलामू समाहरणालय ( ETV Bharat )

पलामूः जिला में मेदिनीनगर के श्रीराम पथ में एक घर से चार बच्चियों का रेस्क्यू किया गया है. सभी बच्चियों का उम्र छह वर्ष के करीब है और वह सभी आदिम जनजाति परिवार से हैं. बच्चियों को एक घर मे बंधक बनाकर रखा गया था और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था. रेस्क्यू हुई सभी बच्चियां पलामू के चैनपुर के इलाके की हैं.

दरअसल, सभी बच्चियां मेदिनीनगर के श्रीराम पथ के इलाके में एक घर में थीं, दो बच्चियां घर से भाग कर पड़ोस में चली गई थीं. पड़ोस में रहने वाले लोगों ने पूरे मामले की जानकारी बाल कल्याण समिति और पलामू पुलिस को दी. इस मामले की जानकारी मिलने के बाद मेदिनीनगर टाउन थाना के पुलिस और बाल कल्याण समिति मौके पर पहुंची थी और चार बच्चियों का रेस्क्यू किया.