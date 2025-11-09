जंगलों की गोद में बीमारियां! सरकार की स्वास्थ्य योजना कागज तक सीमित, राहत की उम्मीद में आदिम जनजाति
देवघर के जंगलों में रहने वाले पहाड़ी समुदाय के लोगों तक डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी नहीं पहुंच पाते, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
Published : November 9, 2025 at 11:05 AM IST
देवघर: कहते हैं, झारखंड की आत्मा उसके जंगलों और पहाड़ों में बसती है. जहां धरती की गोद में प्रकृति सांस लेती है और मनुष्य उससे तादात्म्य (गहरा जुड़ाव) स्थापित करता है. इन्हीं जंगलों के बीच बसे आदिम जनजाति और पहाड़ी समुदाय के लोग, जिनका जीवन अब भी आधुनिकता की चमक से बहुत दूर है, आज भी अपनी पीड़ा और बीमारी का इलाज पर्वतों की निस्तब्धता में खोजते हैं.
पहाड़ी समुदाय के लोगों के लिए अस्पताल और डॉक्टर किसी कल्पना से कम नहीं
झारखंड के इन पहाड़ी समुदायों का जीवन जितना सरल दिखता है, उतना ही कठिन है. जंगलों में पलने वाले ये लोग प्रकृति के साथ तालमेल में तो रहते हैं, पर आधुनिक चिकित्सा की सुविधा अब भी उनसे कोसों दूर है. कई बार वे जंगली जानवरों का शिकार भी बन जाते हैं, तो कभी दूषित जल पीकर बीमार पड़ जाते हैं और जब बीमारी बढ़ती है, तब अस्पताल और डॉक्टर उनके लिए किसी कल्पना से अधिक कुछ नहीं रह जाते.
देवघर जिले में योजना आठ प्रखंडों में संचालित है
इसी समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने 'चलंत ग्राम क्लिनिक' योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत डॉक्टरों की टीम पहाड़ी और सुदूरवर्ती इलाकों में जाकर स्वास्थ्य जांच करती है और निःशुल्क दवाइयां वितरित करती है. देवघर जिले में यह योजना आठ प्रखंडों देवीपुर, मार्गो मुंडा, सारठ, सोनारायठाड़ी, सारवां, देवघर और पालोजोरी में संचालित है, जहां आदिम जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है.
देवघर के सिविल सर्जन के अनुसार, इन प्रखंडों में नियमित रूप से मेडिकल टीम भेजी जाती है. एक चिकित्सक, एक सहायक चिकित्सक और एक नर्स की टीम गांव-गांव जाकर लोगों की जांच करती है. लेकिन सच्चाई इससे कुछ भिन्न है.
कई गांव ऐसे हैं जहां वर्षों से कोई मेडिकल टीम नहीं पहुंची
देवीपुर प्रखंड के तिलैया बस्ती की बलिया देवी बताती हैं कि पालाजोरी और देवीपुर में आदिम जनजाति के अधिक लोग रहते हैं, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां वर्षों से कोई मेडिकल टीम नहीं पहुंची. जो गांव पहाड़ों की ऊंचाई पर हैं, वहां डॉक्टर अब भी केवल सरकारी फाइलों में ही आते-जाते हैं.
इसी बस्ती के कारू कोल और चुनकी देवी का कहना है कि यहां के लोगों की आंखें कमजोर होती जा रही हैं, कई लोग डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं. जंगलों से गुजरने वाली नदियां अब गंदगी से भरी रहती हैं और फिर वही गंदा पानी पिया जाता है, जिससे बीमारी फैलती है. छोटी बीमारियों की अनदेखी मौत में बदल जाती है लेकिन इलाज कहां है किसी को पता नहीं है?
आयुष चिकित्सकों के भरोसे काम चलता है
जब ईटीवी भारत की टीम ने देवघर के सिविल सर्जन से पूछा कि कई गांव अब भी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित क्यों हैं तो उन्होंने स्वीकार किया कि पहाड़ी इलाकों में जागरूकता की बहुत कमी है. लोग खुद डॉक्टरों से मिलने से कतराते हैं. साथ ही एमबीबीएस डॉक्टरों की भारी कमी है, क्योंकि सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान पर योग्य डॉक्टर इन क्षेत्रों में सेवा देने को तैयार नहीं होते. ऐसे में आयुष चिकित्सकों के भरोसे काम चलाना पड़ता है.
उन्होंने यह भी कहा कि कई बार जब टीम गांव पहुंचती है तो लोग इलाज कराने से ही डरते हैं. इसलिए स्वास्थ्य विभाग अब स्वास्थ्य मेला और जागरूकता अभियान चला रहा है ताकि लोग चिकित्सा के महत्व को समझे.
कोई भी व्यक्ति उपचार से वंचित न रहेः सिविल सर्जन
देवघर जिला प्रशासन और कल्याण विभाग ने ऐसे गांवों को चिन्हित किया है जहां आदिम जनजाति और पहाड़ी समुदाय की संख्या अधिक है. सिविल सर्जन का कहना है कि जिन क्षेत्रों से शिकायतें आई हैं, वहां अतिरिक्त मेडिकल टीम भेजी जाएगी ताकि कोई भी व्यक्ति उपचार से वंचित न रहे.
लेकिन सवाल अब भी वही है कि जब डॉक्टरों की कमी है या फिर योजनाएं सिर्फ कागजों में दम तोड़ती हों तो पहाड़ों में बसने वाले इन लोगों तक स्वास्थ्य की किरण आखिर पहुंचेंगी कैसे?
