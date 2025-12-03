ETV Bharat / state

पीएम के प्रधान सचिव ने बीसीसीएल माइंस का किया भ्रमण, विस्थापितों से की बातचीत

ई-रिक्शा में बैठे प्रधान सचिव डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा ( Etv Bharat )

धनबादः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा, कोल इंडिया के चेयरमैन सनोज कुमार झा और पीएमओ डायरेक्टर पार्थिबन पी. ने धनबाद स्थित एना माइंस प्रोजेक्ट का भ्रमण किया. डीसी आदित्य रंजन ने बेलगड़िया टाउनशिप में चल रहे डेवलपमेंट के काम के बारे में लोगों को जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यह पक्का करने की कोशिश की जा रही है कि बेघर हुए लोगों को सबसे अच्छी सुविधाएं, अलग-अलग स्कीमों का फायदा और रिहैबिलिटेशन के दौरान उनके अधिकार मिले ताकि उन्हें कोई मुश्किल न हो.

डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा ने दिशा निर्देश दिए

इस दौरान डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा ने भी विस्थापित लोगों से बात की और चल रहे कार्यों, समस्याओं के बारे में जानकारी ली, साथ ही रोजगार, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के प्रति विस्थापितों से जानने का प्रयास किया, ताकि उन्हें अन्य रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सके. उन्होंने उपायुक्त आदित्य रंजन को बेलगड़िया टाउनशिप में रह रहे विस्थापितों को बेहतर से बेहतर व्यवस्था, रोजगार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं तथा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ देने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

जाएजा लेते पीएम के प्रधान सचिव डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा (Etv Bharat)

उपस्थित लोगों ने आभार प्रकट किया

मौके पर एसएसपी प्रभात कुमार, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक मनोज कुमार अग्रवाल के अलावा अन्य प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे. इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने उन्हें 20 ई-रिक्शा वितरण को लेकर भी आभार प्रकट किया. प्रधान सचिव ने ई-रिक्शा पर बैठ कर उनकी हिम्मत बढ़ाई.