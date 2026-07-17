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राजस्थान को आज 8 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों की सौगात, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे लोकार्पण

गंगापुर सिटी स्टेशन को मिला आधुनिक स्वरूप: पश्चिम मध्य रेलवे के प्रमुख स्टेशनों में शामिल गंगापुर सिटी जंक्शन का भी नया स्वरूप यात्रियों के लिए तैयार हो चुका है. लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है. स्टेशन भवन का विस्तार और नवीनीकरण लगभग 555 वर्गमीटर क्षेत्र में किया गया है. स्टेशन पर तीन वातानुकूलित प्रतीक्षालय, चार आधुनिक शौचालय ब्लॉक, लगभग 10 हजार वर्गमीटर का सर्कुलेटिंग एरिया, सुव्यवस्थित पार्किंग, लिफ्ट और एस्केलेटर सहित 12 मीटर चौड़ा आधुनिक फुट ओवर ब्रिज तैयार किया गया है. इसके अलावा लगभग 960 वर्गमीटर में नए प्लेटफॉर्म शेल्टर और 12 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में प्लेटफॉर्म का नवीनीकरण किया गया है. यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल यात्री सूचना प्रणाली, कोच पोजिशन डिस्प्ले बोर्ड और आधुनिक पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए गए हैं. स्टेशन को पूरी तरह दिव्यांगजन अनुकूल बनाया गया है. यहां रैंप, टैक्टाइल पाथ, व्हीलचेयर सुविधा, दिव्यांग शौचालय और सुगम पहुंच मार्ग विकसित किए गए हैं. ऊर्जा बचत के लिए पूरे स्टेशन पर एलईडी लाइटिंग भी लगाई गई है.

राज्यपाल दौसा और सीएम गोटन में रहेंगे मौजूद: राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक शामिल होंगे. राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े दौसा में आयोजित पुनर्विकसित अमृत भारत स्टेशन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर जिले के गोटन रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे. इसके बाद वे तिलानोश में ग्राम विकास चौपाल में शामिल होंगे और रात्रि विश्राम भी वहीं करेंगे. रेलवे प्रशासन ने कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर आयोजित उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे. पाली जिले के सोमेसर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरा हो चुका है. स्टेशन के उद्घाटन समारोह में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, पाली सांसद पीपी चौधरी, राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ और मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी शामिल रहेंगे.

जयपुर/जोधपुर/बाड़ेमर: भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में शुक्रवार को राजस्थान के लिए बड़ा दिन है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को पंजाब के जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देशभर के 20 राज्यों में पुनर्विकसित 75 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे. इनमें राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशन जैसलमेर, बाड़मेर, गोटन, सोमेसर, दौसा, खैरथल, गंगापुर सिटी और डीग भी शामिल हैं. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशनों को आधुनिक यात्री सुविधाओं, स्थानीय संस्कृति और विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक विकसित किया गया है. इन स्टेशनों के पुनर्विकास पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं. सबसे अधिक 140 करोड़ रुपए जैसलमेर स्टेशन के कायाकल्प पर किए गए. वहीं गंगापुर सिटी पर लगभग 25 करोड़ रुपए , बाड़मेर पर 18 करोड़, गोटन पर 20 करोड़, दौसा और डीग पर 15-15 करोड़ रुपए , जबकि खैरथल और सोमेसर स्टेशन पर 13-13 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.

गंगापुर सिटी स्टेशन (ETV Bharat Jaipur)

स्थानीय संस्कृति और आधुनिकता का संगम: उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से एक्स पर साझा की गई जानकारी के मुताबिक अमृत भारत स्टेशन योजना का मकसद सिर्फ स्टेशन भवनों का सौंदर्यीकरण नहीं, बल्कि उन्हें भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करना है. स्टेशन भवनों के डिजाइन में स्थानीय संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और क्षेत्रीय वास्तुकला को शामिल किया गया है, ताकि प्रत्येक स्टेशन अपने क्षेत्र की पहचान भी प्रस्तुत कर सके. साथ ही जल संरक्षण, सौर ऊर्जा, हरित क्षेत्र, आधुनिक पार्किंग, बेहतर प्रतीक्षालय, स्वच्छ शौचालय, दिव्यांगजन सुविधाएं और डिजिटल सूचना प्रणाली जैसी व्यवस्थाओं को भी प्राथमिकता दी गई है. पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा: रेल मंत्रालय का मानना है कि पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन केवल यात्रियों के लिए सुविधाजनक नहीं होंगे, बल्कि स्थानीय पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेंगे. विशेष रूप से जैसलमेर, बाड़मेर, दौसा और गंगापुर सिटी जैसे शहरों में आधुनिक रेलवे स्टेशन क्षेत्रीय विकास के नए केंद्र बनेंगे.

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जैसलमेर रेलवे स्टेशन 140 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित: उन्होंने बताया कि जैसलमेर रेलवे स्टेशन हेरिटेज वास्तुकला से सजा है. स्टेशन का नया मुख्य भवन G+2 संरचना में लगभग 8,327 वर्गमीटर क्षेत्र में निर्मित किया गया है. इसमें जैसलमेर के प्रसिद्ध स्वर्णिम पीले पत्थर का उपयोग किया गया है, जिससे स्टेशन को शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप भव्य बनाया गया है. यात्रियों की सुविधा के लिए 10 लिफ्ट, 10 एस्केलेटर, प्लेटफॉर्मों को जोड़ने वाले 6 मीटर चौड़े दो फुट ओवरब्रिज और विशाल एयर कॉनकोर्स स्थापित किए गए हैं. तीनों प्लेटफॉर्मों पर 10 हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में आधुनिक शेड लगाए गए हैं.

गोटन रेलवे स्टेशन 19 करोड़ से हुआ तैयार: गोटन रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 18.93 करोड़ रुपए की लागत से व्यापक कायाकल्प किया गया है. यहां भव्य प्रवेश द्वार, आकर्षक भवन, सुसज्जित प्रतीक्षालय, आधुनिक बुकिंग कार्यालय, वीआईपी कक्ष, स्वच्छ एवं सुविधाजनक शौचालय, दिव्यांगजन के लिए सुगम व्यवस्थाएं और डिजिटल सूचना प्रणाली स्थापित की गई हैं.इसके अलावा प्रतीक्षालय, पेयजल बूथ, नए प्लेटफॉर्म शेल्टर, 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज, आधुनिक साइनेज, कोच डिस्प्ले बोर्ड तथा आरामदायक यात्री फर्नीचर की व्यवस्था की गई है.

पुनर्विकसित गोटन रेलवे स्टेशन (ETV Bharat Jodhpur)

बाड़मेर स्टेशन के पुनर्विकास पर 16 करोड़ खर्च: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीमांत बाड़मेर जिले को बड़ी सौगात देते हुए 16.81 करोड़ रुपये की लागत से जीणोद्धार से कायाकल्प हुए बाड़मेर रेल्वे स्टेशन का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित करेगे. अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत सीमांत बाड़मेर रेलवे स्टेशन का न केवल नवीनीकरण नहीं, बल्कि शहर की सांस्कृतिक पहचान, आधुनिक सुविधाओं और आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में विकसित किया गया. जीणोद्धार के दौरान यात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है.

उद्घाटन से पहले पूरा बाड़मेर रेलवे स्टेशन परिसर देशभक्ति रंग हुआ सरोबार (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)

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पीएम मोदी वर्चुअल करेगे स्टेशन का लोकार्पण : बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर 28 ट्रेनों का ठहराव है. यहां से लगभग 8,000 यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं. अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बाड़मेर रेलवे स्टेशन को लगभग 16.18 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है. यहां प्रतीक्षालय, रिटायरिंग रूम व डॉरमेट्री, नया वीआईपी अतिथि कक्ष एवं स्टेशन अधीक्षक कार्यालय, मौजूदा एफओबी पर लिफ्ट की सुविधा, स्टेशन अग्रभाग का सौंदर्यीकरण एवं 12 मीटर चौड़ा नया एफओबी, नवीन प्लेटफॉर्म आश्रय, दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल शौचालय ब्लॉक व पेयजल बूथ, बेहतर साइनबोर्ड, स्टेशन पर होर्डिंग्स, स्मारकीय ध्वज एवं उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर आदि विकास कार्य करवाए गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार दोपहर को पंजाब के जालंधर कैंट से वर्चुअल माध्यम से सीमांत क्षेत्र के बाड़मेर रेलवे स्टेशन सहित देशभर के 75 अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण करेगे. वही उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर रेल मंडल के बाड़मेर , जैसलमेर व गोटन स्टेशनों का लोकार्पण कर सौगात देंगे.