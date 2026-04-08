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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 अप्रैल को पचपदरा में करेंगे रिफाइनरी का लोकार्पण, सीएम बोले- राजस्थान के लिए सिद्ध होगी भाग्यरेखा

मुख्यमंत्री शर्मा ने पोस्ट में लिखा,'मुझे यह जानकारी देते हुए अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को पचपदरा रिफाइनरी के लोकार्पण के लिए वीरधरा राजस्थान आ रहे हैं.' शर्मा ने कहा कि यह रिफाइनरी मारवाड़ सहित पूरे राजस्थान के आर्थिक कायाकल्प और युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलने वाली 'भाग्यरेखा' सिद्ध होगी.

जयपुर/ बाड़मेर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को बालोतरा के पचपदरा में बहुप्रतीक्षित रिफाइनरी का लोकार्पण कर प्रदेश और देश को बड़ी सौगात देंगे. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसकी आधिकारिक पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की है.

यह रिफाइनरी 9 मिलियन टन क्षमता और एक लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की है. इसका अधिकतर काम पूरा हो चुका है. पचपदरा रिफाइनरी कार्य का शुभारंभ 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ही किया था. इसके ठीक आठ साल बाद अब 21 अप्रैल 2026 को इसका उद्घाटन होने जा रहा है. सूबे की भाजपा सरकार अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लोकार्पण के भव्य समारोह को एक उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है.

पीएम मोदी से मुलाकात करते सीएम शर्मा (ETV Bharat Jaipur(File Photo))

सीएम की हुई थी मुलाकात : दरअसल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. मंगलवार को भी सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन तथा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की. सीएम ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी के शुरू होने से पेट्रोकेमिकल उद्योग को भी नई दिशा मिलेगी. इससे राज्य में सहायक उद्योगों का विकास होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. इस परियोजना से न केवल ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि राजस्थान को औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान भी मिलेगी.

प्रशासन ने तैयारियां शुरू कीं : प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर राज्य सरकार और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. सुरक्षा व्यवस्था से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है. स्थानीय लोगों में भी इस कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.