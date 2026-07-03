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पीएम मोदी का कल राजस्थान दौरा: प्रदेश को 1.06 लाख करोड़ की सौगात देंगे

जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल: प्रधानमंत्री जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना लॉन्च करेंगे, जिसमें क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा दिया जाएगा. इससे भारतीय विमानन क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और आम नागरिकों को सस्ती उड़ान की सुविधा बढ़ेगी. योजना के तहत 28,840 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इसके अलावा वे जोधपुर रिंग रोड के खंड-2 (करवर-डांगियावास) पर एनएच-125ए के चार लेन निर्माण का उद्घाटन करेंगे, जिसकी लागत करीब 740 करोड़ रुपये है.

जोधपुर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल शनिवार को जोधपुर और पचपदरा दौरे पर रहेंगे. सुबह लगभग 10:45 बजे वे जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे तथा संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ करेंगे. इसके बाद दोपहर करीब 12:15 बजे वे बालोतरा (पचपदरा) पहुंचेंगे, जहां लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इस अवसर पर वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री पचपदरा रिफाइनरी समर्पण के साथ ही जयपुर, जोधपुर, चूरू और बीकानेर जिलों की अनेक परियोजनाओं की शुरुआत व उद्घाटन करेंगे. साथ ही प्रदेश के 54 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे.

480 करोड़ का आधुनिक टर्मिनल: नए जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन होगा. 480 करोड़ रुपये की लागत से बना यह टर्मिनल 23,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है और प्रति वर्ष 20 लाख यात्रियों को सुविधा दे सकेगा. राजस्थानी मेहराब, झरोखे और शाही वास्तुकला से प्रेरित डिजाइन में ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण और हरित प्रौद्योगिकी शामिल है. यह 5-स्टार GRIHA रेटिंग हासिल करने की दिशा में है. इससे पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा.

पचपदरा से 1.06 लाख करोड़ की सौगात: प्रधानमंत्री पचपदरा में भारत की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाली इस परियोजना पर 79,450 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ है. इसके साथ ही वे जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत 13,000 करोड़ रुपये से अधिक है. 41 किलोमीटर लंबे इस उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर में 36 स्टेशन होंगे.

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रेल, सौर ऊर्जा और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट: पीएम चूरू-सादुलपुर (58 किमी) और चूरू-रतनगढ़ (46 किमी) रेल दोहरीकरण परियोजनाओं (कुल 900 करोड़ रुपये) को समर्पित करेंगे. साथ ही एसजेवीएन की 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना (5,500 करोड़ रुपये) और एनएचपीसी की 300 मेगावाट करणीसर सौर ऊर्जा परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी जोन से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपये की ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन और 530 किमी लंबी नई ट्रांसमिशन सिस्टम की आधारशिला रखेंगे. ये सभी परियोजनाएं राजस्थान के समग्र विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाएंगी.

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