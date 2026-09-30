हरियाणा बीजेपी विधायकों की क्लास लेंगे पीएम मोदी, पंजाब चुनाव समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा
हरियाणा बीजेपी के विधायकों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की 3 अक्टूबर को बैठक होगी.
Published : September 30, 2026 at 5:52 PM IST
चंडीगढ़ : हरियाणा बीजेपी को नया प्रभारी मिलने के बाद हरियाणा के तमाम विधायकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होगी. यह बैठक तीन अक्टूबर को दोपहर बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर होगी. इस दौरान हरियाणा बीजेपी के संगठन के नेता भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं. इस बैठक में कई योजनाओं और परियोजनाओं के साथ ही राजनीतिक और अन्य मुद्दों पर प्रधानमंत्री विधायकों के साथ चर्चा कर सकते है
पीएम के साथ पार्टी विधायकों की मुलाकात : हरियाणा में बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को प्रभारी बनाया है. उनके प्रभारी बनने के बाद अब हरियाणा के तमाम विधायकों की दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक होने वाली है। इस बैठक को लेकर माना जा रहा है कि इस दौरान जहां हरियाणा से जुड़े तमाम विकास और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, वहीं वर्तमान के देश के तमाम मुद्दों पर भी मंथन हो सकता है.
फीडबैक ले सकते हैं : माना जा रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा सरकार की विकास योजनाओं और केंद्र की योजनाओं के संबंध में हरियाणा में किस तरह काम हो रहा है उस पर भी फीडबैक ले सकते हैं. वहीं विधायकों से भी उनके कार्यों का फीडबैक प्रधानमंत्री ले सकते हैं.
पंजाब चुनाव को लेकर भी हो सकती है चर्चा ! : प्रधानमंत्री के साथ होने वाली विधायकों की इस बैठक में पंजाब के आगामी विधानसभा चुनावों पर भी चर्चा हो सकती है क्योंकि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पंजाब में पार्टी के मुख्य चेहरे के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं. वे दूसरी बार सीएम बनने के बाद लगातार पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं. ऐसे में आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में हरियाणा के नेताओं की अहम भूमिका हो सकती है.
3 अक्टूबर को विधायकों के साथ बैठक : जानकारी के मुताबिक तीन अक्टूबर को प्रधानमंत्री के साथ विधायकों की बैठक से पहले दिल्ली में सीएम नायब सिंह सैनी के साथ विधायकों की बैठक हो सकती है और दोपहर का भोजन हो सकता है. वहीं दोपहर बाद सभी विधायक सीएम नायब सिंह सैनी और पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता के साथ प्रधानमंत्री आवास पर जाएंगे जहां वे प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल होंगे. वहीं जब हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से दिल्ली में विधायकों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली बैठक को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस संबंध में कुछ भी बोलने से मना कर दिया.
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