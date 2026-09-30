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हरियाणा बीजेपी विधायकों की क्लास लेंगे पीएम मोदी, पंजाब चुनाव समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा

हरियाणा बीजेपी विधायकों की क्लास लेंगे पीएम मोदी ( IANS )

चंडीगढ़ : हरियाणा बीजेपी को नया प्रभारी मिलने के बाद हरियाणा के तमाम विधायकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होगी. यह बैठक तीन अक्टूबर को दोपहर बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर होगी. इस दौरान हरियाणा बीजेपी के संगठन के नेता भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं. इस बैठक में कई योजनाओं और परियोजनाओं के साथ ही राजनीतिक और अन्य मुद्दों पर प्रधानमंत्री विधायकों के साथ चर्चा कर सकते है