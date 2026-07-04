79 हजार करोड़ की रिफाइनरी बनेगी रोजगार और उद्योग की ताकत, पचपदरा से पीएम मोदी बदलेंगे राजस्थान की तस्वीर, जानिए इसकी खास बातें
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे.
Published : July 4, 2026 at 10:48 AM IST
जयपुर/बालोतरा : राजस्थान के औद्योगिक इतिहास में आज का दिन एक नए युग की शुरुआत के रूप में दर्ज होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर में बालोतरा जिले के पचपदरा में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. करीब 79,459 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह परियोजना केवल राजस्थान की पहली रिफाइनरी नहीं है, बल्कि देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है. इस परियोजना के शुरू होने से राजस्थान ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल और औद्योगिक विकास के नए केंद्र के रूप में उभरने जा रहा है.
पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान के लिए केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि आर्थिक परिवर्तन का आधार बनने जा रही है. इससे ऊर्जा उत्पादन, पेट्रोकेमिकल उद्योग, निवेश, रोजगार, एमएसएमई, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अनेक क्षेत्रों में व्यापक बदलाव की उम्मीद है. बाड़मेर के रेगिस्तान से निकलने वाला कच्चा तेल अब केवल ईंधन नहीं, बल्कि राजस्थान के औद्योगिक भविष्य और विकसित भारत के सपने को नई गति देने वाला संसाधन बनने जा रहा है.
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राजस्थान के सबसे बड़े औद्योगिक निवेश की कहानी : पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा औद्योगिक निवेश है. जब इस परियोजना की घोषणा हुई थी, तब इसकी अनुमानित लागत करीब 43 हजार करोड़ रुपये थी, लेकिन आधुनिक तकनीकों, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और अन्य सुविधाओं के जुड़ने से इसकी लागत बढ़कर लगभग 80 हजार करोड़ रुपये हो गई. यह परियोजना एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है, जिसमें दोनों की साझेदारी है. रिफाइनरी की क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) है. इसके साथ ही 2.4 MMTPA की पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता भी विकसित की गई है, जो इसे सामान्य रिफाइनरी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बनाती है. बीते दिनों रिफाइनरी के लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारी बैठक के दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा था कि रिफाइनरी में तैयार होने वाले डीजल, पेट्रोल और एलपीजी जैसे उत्पादों का अधिकतम उपयोग प्रदेश के भीतर ही सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि निवेश, रोजगार और राजस्व के नए अवसर विकसित हो सकें.
आखिर क्यों खास है यह रिफाइनरी ? : भारत में पहले भी कई रिफाइनरियां मौजूद हैं, लेकिन पचपदरा परियोजना कई मायनों में अलग है. यह देश की पहली ऐसी ग्रीनफील्ड परियोजना है, जहां रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को एकीकृत रूप से विकसित किया गया है. रिफाइनरी का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स (Nelson Complexity Index) लगभग 17.0 है, जो दुनिया की अत्याधुनिक रिफाइनरियों की श्रेणी में इसे शामिल करता है. इसका अर्थ है कि यह भारी और निम्न गुणवत्ता वाले कच्चे तेल को भी उच्च गुणवत्ता वाले ईंधन और पेट्रोकेमिकल उत्पादों में बदलने में सक्षम है. यहां तैयार होने वाला ईंधन BS-6 मानकों के अनुरूप होगा, जिससे प्रदूषण कम होगा और देश को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध होगा.
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अब राजस्थान में ही होगा कच्चे तेल का शोधन : अब तक बाड़मेर के तेल क्षेत्रों से निकलने वाले कच्चे तेल को रिफाइनिंग के लिए गुजरात और अन्य राज्यों की रिफाइनरियों तक भेजा जाता था. इससे परिवहन लागत और समय दोनों अधिक लगते थे. अब यही कच्चा तेल सीधे पचपदरा रिफाइनरी में प्रोसेस होगा. इससे परिवहन खर्च कम होगा, उत्पादन तेज होगा और राजस्थान ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा. मुख्य सचिव श्रीनिवास ने कहा था राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश की एक प्रतिष्ठित परियोजना है, जिसमें राज्य सरकार की 26 फीसदी हिस्सेदारी है. रिफाइनरी के पूर्ण रूप से चालू होने पर यहां से सालाना लगभग 4 मिलियन मीट्रिक टन डीजल का उत्पादन किया जाएगा. इसके अलावा पेट्रोल, पॉलीप्रोपलीन सहित कई अन्य पेट्रोकेमिकल उत्पाद भी तैयार होंगे.
देश की ईंधन सुरक्षा को मिलेगा बड़ा सहारा : पूरी क्षमता से संचालन शुरू होने के बाद यह रिफाइनरी राजस्थान की 60 से 70 प्रतिशत पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता पूरी करने में सक्षम होगी. यहां हर साल करीब 1 मिलियन मीट्रिक टन पेट्रोल, 4 मिलियन मीट्रिक टन डीजल, एलपीजी, एविएशन फ्यूल, केरोसिन, सल्फर, पेटकोक, प्रोपलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीइथिलीन, बेंजीन, टोल्यूनि सहित अनेक उच्च मूल्य वाले पेट्रोकेमिकल उत्पाद तैयार किए जाएंगे. इससे देश की आयातित पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भरता घटेगी और विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी.
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केवल रिफाइनरी नहीं, पूरे उद्योग जगत की नींव : इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल ईंधन उत्पादन तक सीमित नहीं है. रिफाइनरी से निकलने वाले पेट्रोकेमिकल उत्पादों का उपयोग प्लास्टिक उद्योग, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, कृषि उपयोगी प्लास्टिक फिल्म, मेडिकल उपकरण, घरेलू उत्पाद, पाइप निर्माण, इलेक्ट्रिकल उपकरण और एमएसएमई इकाइयों में होगा. यानी रिफाइनरी के आसपास सैकड़ों डाउनस्ट्रीम उद्योग स्थापित होने की संभावना है, जिससे राजस्थान का औद्योगिक नक्शा पूरी तरह बदल सकता है.
रोजगार का विशाल केंद्र बनेगा पचपदरा : इस परियोजना ने निर्माण के दौरान ही रोजगार के नए रिकॉर्ड बनाए हैं. निर्माण कार्य में लगभग 35 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला. करीब एक लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए. संचालन शुरू होने के बाद हजारों तकनीकी, इंजीनियरिंग, सुरक्षा, परिवहन, रखरखाव और सेवा क्षेत्र से जुड़े रोजगार स्थायी रूप से उपलब्ध होंगे. स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर खुलेंगे.
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रोजगार के विकल्प होंगे तैयार :-
- निर्माण से लगभग 35 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार
- करीब एक लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर
- संचालन शुरू होने के बाद हजारों तकनीकी, इंजीनियरिंग, सुरक्षा, परिवहन, रखरखाव और सेवा क्षेत्र में स्थायी रोजगार
इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना : रिफाइनरी का निर्माण अपने आप में एक विशाल इंजीनियरिंग उपलब्धि है. निर्माण के दौरान लगभग 1.5 करोड़ घन मीटर मिट्टी हटाई गई. 16 लाख घन मीटर कंक्रीट का उपयोग हुआ. करीब 3 लाख मीट्रिक टन स्टील लगाया गया. 28 हजार किलोमीटर लंबी केबलिंग की गई. 125 मीटर ऊंचा विशाल कोक डोम बनाया गया. यह परियोजना विश्वस्तरीय इंजीनियरिंग और आधुनिक तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जा रही है.
- लगभग 1.5 करोड़ घन मीटर मिट्टी हटाई गई
- 16 लाख घन मीटर कंक्रीट का उपयोग हुआ
- करीब 3 लाख मीट्रिक टन स्टील लगाया गया
- 28 हजार किलोमीटर लंबी केबलिंग की गई
- 125 मीटर ऊंचा विशाल कोक डोम बनाया गया
आधुनिक पर्यावरणीय मानकों का पालन : रिफाइनरी को पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है. यहां जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक अपनाई गई है, जिससे किसी भी प्रकार का औद्योगिक अपशिष्ट जल बाहर नहीं छोड़ा जाएगा. रिफाइनरी के संचालन के लिए रोजाना 40 से 60 हजार क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति इंदिरा गांधी नहर से 200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से होगी.
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चार मेगा पाइपलाइन से जुड़ेगा पूरा नेटवर्क : रिफाइनरी तक कच्चा तेल, गैस और पानी पहुंचाने के लिए चार बड़ी पाइपलाइन परियोजनाएं विकसित की गई हैं. मंगला ऑयल फील्ड से 80 किलोमीटर लंबी हीटेड क्रूड पाइपलाइन. गुजरात के भोगत टर्मिनल से 575 किलोमीटर लंबी आयातित क्रूड पाइपलाइन. इंदिरा गांधी नहर से 200 किलोमीटर लंबी जल पाइपलाइन, रागेश्वरी गैस टर्मिनल से 80 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है. इन पाइपलाइनों के कारण रिफाइनरी का संचालन निर्बाध रूप से संभव होगा.
पचपदरा में बस रहा नया औद्योगिक शहर : रिफाइनरी के साथ-साथ यहां एक आधुनिक टाउनशिप भी विकसित की गई है. 247 एकड़ क्षेत्र में बनी इस टाउनशिप में 800 से अधिक आवास, अधिकारी आवास, सीआईएसएफ बैरक, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, क्लब हाउस, ऑडिटोरियम, खेल परिसर, जिम, सामुदायिक केंद्र, सोलर पावर, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और कचरा प्रबंधन प्रणाली जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.
शिक्षा और स्वास्थ्य की भी आधुनिक व्यवस्था : रिफाइनरी परिसर में कर्मचारियों और स्थानीय परिवारों के लिए आधुनिक सुविधाओं का विकास किया गया है. 600 विद्यार्थियों की क्षमता वाला अत्याधुनिक सीबीएसई स्कूल तैयार किया गया है, जिसमें स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं और आधुनिक पुस्तकालय की सुविधा होगी. इसके अलावा 50 बेड का मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल भी विकसित किया जा रहा है, जिसमें आईसीयू, ट्रॉमा सेंटर, इमरजेंसी, डिजिटल एक्स-रे, सोनोग्राफी और आधुनिक पैथोलॉजी जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
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आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा नया आधार : पचपदरा रिफाइनरी केवल राजस्थान की परियोजना नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी है. यह परियोजना देश में ईंधन उत्पादन बढ़ाने, पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को मजबूत करने, आयात पर निर्भरता घटाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी.
राजस्थान रिफाइनरी के पूर्ण संचालन के साथ ही प्रदेश में रोजगार और औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की तैयारी है. मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने रिफाइनरी उत्पादों के प्रभावी विपणन के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम प्रदेशभर में करीब 300 पीओएल (पेट्रोल-डीजल) आउटलेट स्थापित करेगा, जिससे सरकारी विभागों के साथ आम उपभोक्ताओं को भी ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा. रिफाइनरी से हर वर्ष 4 मिलियन टन डीजल, 1 मिलियन टन पेट्रोल, 1 मिलियन टन पॉलीप्रोपलीन सहित कई पेट्रोकेमिकल उत्पादों का उत्पादन होगा. राज्य सरकार का मानना है कि इस परियोजना से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे, निवेश बढ़ेगा और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी.
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