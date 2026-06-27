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जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल: अगले 35 साल के हिसाब से बना, एक बार में 12 एयरक्राफ्ट खड़े हो सकेंगे

जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल ( ETV Bharat Jodhpur )