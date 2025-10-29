ETV Bharat / state

पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे पर फिर हो सकता है बदलाव! पहले 11 नवंबर को था संभावित दौरा

उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी.

पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे पर फिर बदलाव! (FILE PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 29, 2025 at 6:12 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल का वक्त पूरा हो रहा है. ऐसे में उत्तराखंड सरकार इस 25वें वर्षगांठ को ऐतिहासिक और यादगार बनाना चाहती है. जिसके लिए प्रदेश भर में तमाम बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने का रोड मैप भी तैयार हो चुका है. खास बात यह है कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड पहुंचेंगे. हालांकि, अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर टेंटेटिव तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार 11 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होना था. लेकिन अब संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे का कार्यक्रम बदल सकता है.

दरअसल, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर यानी 9 नवंबर को प्रदेश भर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है. इसके साथ ही 11 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे के साथ ही राज्य स्थापना दिवस के भव्य कार्यक्रम की भी तैयारी चल रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को देखते हुए देहरादून स्थित एफआरआई में भव्य कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी चल रही है. लेकिन अब उत्तराखंड भाजपा की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे में बदलाव होने की संभावना है. संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 नवंबर के दौरे पर बदलाव होने जा रहा है. हालांकि इसकी अभी तक शासन प्रशासन और भाजपा की तरफ से तारीख स्पष्ट नहीं हो पाई है.

ऐसे में उत्तराखंड शासन-प्रशासन ने प्रधानमंत्री के दौरे से संबंधित तैयारी तेज कर दी है. हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आने संबंधित कोई भी लिखित आदेश अभी जारी नहीं हुआ है. लेकिन संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य स्थापना दिवस के मौके पर ही उत्तराखंड आ सकते हैं. ताकि उत्तराखंड के इस 25वें वर्षगांठ को यादगार बनाया जा सके.

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस को लेकर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, जिसकी शुरुआत 1 नवंबर से हो रही है. मुख्य रूप से इस राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है. इसके अलावा खास बात यह भी है कि उत्तराखंड सरकार, राज्य स्थापना दिवस को लेकर दो दिवसीय विशेष सत्र भी आहूत कर रही है. ऐसे में 3 नवंबर को विशेष सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्य के विकास की गाथा पर अपना संबोधन देंगी.

