अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2005: पीएम मोदी ने मंत्रोच्चारण के बीच ब्रह्मसरोवर में की महाआरती

PM Modi In Gita Festival 2025: पीएम मोदी ने मंत्रोच्चारण के बीच ब्रह्मसरोवर में महाआरती की. इस दौरान राज्यपाल और सीएम मौजूद रहे.

PM Modi In Gita Festival 2025 (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 26, 2025 at 8:04 AM IST

2 Min Read
कुरुक्षेत्र: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र दौरे पर रहे. यहां उन्होंने मंत्र उच्चारण के बीच ब्रह्मसरोवर पर महाआरती में हिस्सा लिया. इसके अलावा पीएम मोदी ने आरती भी की. अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 के उपलक्ष्य में पीएम मोदी कुरुक्षेत्र आए थे. मंगलवार को पीएम मोदी ने ब्रह्मसरोवर पर आयोजित 10वें अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में शिरकत की.

पीएम मोदी ने महाआरती में लिया हिस्सा: पीएम मोदी ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ के सामने केडीबी के सदस्यों और विभिन्न देशों से आए शोधकर्ताओं के साथ एक यादगारी चित्र करवाया. इस यादगारी चित्र में हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहें. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रह्मसरोवर का अवलोकन करने के बाद ब्रह्मसरोवर पुरूषोत्मपुरा बाग की महाआरती कार्यक्रम में भाग लिया.

पीएम मोदी ने मंत्रोच्चारण के बीच ब्रह्मसरोवर में की महाआरती (Etv Bharat)

'महाआरती देखना सुखद अहसास': इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि "भगवान श्रीकृष्ण ने कुरुक्षेत्र की पावन धरा से पूरे विश्व को गीता का उपदेश दिया. इस पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश आज भी पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है. इसलिए कुरुक्षेत्र का महत्व पूरे विश्व में है. इस पावन धरा पर हर वर्ष कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से गीता महोत्सव को परम्परागत और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. इस सांध्यकालीन महाआरती को देखने पर सुखद अहसास होता है."

पीएम ने ब्रह्मसरोवर में की महाआरती (Etv Bharat)

पीएम ने महाआरती का किया शुभारंभ: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में ब्रहमसरोवर पर मंत्रोच्चारण के बीच महाआरती और पूजा-अर्चना की तथा दीपशिखा प्रज्ज्वलित कर विधिवत रुप से महाआरती का शुभारम्भ भी किया.

केडीबी के सदस्यों के साथ पीएम की फोटो (Etv Bharat)

अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव की बधाई: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं दी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि "धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की पवित्र स्थली ज्योतिसर से पूरे विश्व को गीता का ज्ञान मिला. गीता में दिए ज्ञान में मानव की हर समस्या का समाधान निहित है. गीता के श्लोकों का स्मरण करने से जहां मन को शांति मिलती है वहीं हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में भी वृद्धि होती है."

TAGGED:

PRIME MINISTER NARENDRA MODI
INTERNATIONAL GITA FESTIVAL 2025
BRAHMASAROVAR AARTI KURUKSHETRA
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
PM MODI IN GITA FESTIVAL

