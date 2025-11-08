ETV Bharat / state

हरियाणावासियों के लिए खुशखबरी, पीएम मोदी ने अंबाला मंडल को दी दो नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात

Vande Bharat Train: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी से अंबाला रेलवे मंडल दो नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 8, 2025 at 8:02 AM IST

Updated : November 8, 2025 at 9:06 AM IST

अंबाला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंबाला रेलवे मंडल दो नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी. पीएम मोदी दो दिवसीय वाराणसी दौरे पर रहे थे. आज यहां उन्होंने बनारस रेलवे स्टेशन से 4 नई वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया. नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस-खजुराहो, लखनऊ-सहारनपुर, फिरोजपुर-दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु रूट पर चलेंगी.

'देश में 160 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें चल रही': प्रधानमंत्री मोदी ने कहा "काशी-खजुराहो वंदे भारत के अलावा, फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत, लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत और एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत को भी आज हरी झंडी दिखाई गई है. अब भारत में 160 से ज़्यादा नई वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं."

'विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका': चार नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी ने कहा "अधिकांश देशों के विकास में बुनियादी ढांचे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. बेहतर कनेक्टिविटी मिलते ही किसी शहर का विकास अपने आप शुरू हो जाता है. बुनियादी ढांचा केवल विशाल पुलों और राजमार्गों तक सीमित नहीं है."

अंबाला मंडल को मिली दो नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात: अंबाला रेलवे स्टेशन के सीनियर DCM नवीन कुमार ने बताया "वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. चार में से दो वंदे भारत ट्रेन अंबाला डिवीजन को मिलेगी. फिरोजपुर से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत का स्टॉप अंबाला छावनी के साथ बठिंडा, धुरी और पटियाला रहेगा. दूसरी वंदे भारत लखनऊ से सीतापुर होती हुई सहारनपुर तक है. जो अंबाला मंडल में ही है."

हरियाणावासियों के लिए खुशखबरी (Etv Bharat)

Last Updated : November 8, 2025 at 9:06 AM IST

