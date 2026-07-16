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140 करोड़ की लागत से संवरा जैसलमेर रेलवे स्टेशन, प्रधानमंत्री मोदी कल करेंगे वर्चुअल लोकार्पण

स्टेशन की पूरी वास्तुकला में स्वर्णनगरी की झलक दिखाई देती है. भवन के बाहरी हिस्से में पीले बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, जिससे यह स्टेशन दूर से ही सोनार किले की भव्यता का एहसास कराता है. जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश ने बताया कि इस रेलवे स्टेशन को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है. यात्रियों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है. स्टेशन पर अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.

जैसलमेर: सीमावर्ती जिले जैसलमेर के लिए 17 जुलाई का दिन बेहद खास होने जा रहा है. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 140 करोड़ रुपए की लागत से जैसलमेर के रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित किया गया है. अब पीएम नरेंद्र मोदी इसे देश को समर्पित करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली स्टेशन का लोकार्पण करेंगे, जबकि जैसलमेर में इस ऐतिहासिक अवसर को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं. रेलवे प्रशासन, जनप्रतिनिधि और अधिकारी कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हैं. पश्चिमी राजस्थान की पहचान बनने जा रहा यह स्टेशन अब विरासत और आधुनिक सुविधाओं का शानदार संगम बन चुका है.

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स्टेशन परिसर में यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए 10 लिफ्ट और 10 एस्केलेटर लगाए गए हैं. तीनों प्लेटफॉर्मों को जोड़ने के लिए दो आधुनिक फुट ओवरब्रिज बनाए गए हैं. विशाल एयर कॉनकोर्स, आधुनिक प्रतीक्षालय, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं, सुव्यवस्थित पार्किंग और बेहतर सर्कुलेटिंग एरिया स्टेशन की नई पहचान बनेंगे.जैसलमेर की भीषण गर्मी को देखते हुए प्लेटफॉर्मों पर बड़े और आधुनिक शेड तैयार किए गए हैं, ताकि यात्रियों को गर्मी, बारिश और अन्य मौसम संबंधी परेशानियों से राहत मिल सके. पूरे स्टेशन परिसर में आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, बेहतर साफ-सफाई और यात्री सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है.

स्टेशन के अंदर लिफ्ट और एस्केलेटर (ETV Bharat Jaisalmer)

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पर्यटन और व्यापार को मिलेगी गति: रेलवे ने स्टेशन को केवल यात्रा का केंद्र नहीं बल्कि पर्यटन को बढ़ावा देने वाले एक आकर्षक प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया है. हर वर्ष लाखों देशी और विदेशी पर्यटक जैसलमेर पहुंचते हैं. ऐसे में स्टेशन का नया स्वरूप पर्यटकों के सामने स्वर्णनगरी की पहली और यादगार छवि प्रस्तुत करेगा. स्टेशन परिसर में आधुनिक कियोस्क, रिटायरिंग रूम, डॉरमेटरी, वेटिंग लाउंज, मल्टीपर्पज हॉल, रेल कोच रेस्टोरेंट और आधुनिक कैटरिंग स्टॉल जैसी सुविधाएं भी विकसित की गई हैं. इसके अलावा वाणिज्यिक क्षेत्र तैयार किया गया है, जिससे यात्रियों को अधिक सेवाएं मिलेंगी और रेलवे की गैर-किराया आय में भी वृद्धि होगी. रेलवे अधिकारियों का मानना है कि यह परियोजना केवल स्टेशन के सौंदर्यीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे स्थानीय व्यापार, होटल उद्योग, परिवहन और हस्तशिल्प व्यवसाय को भी नई गति मिलेगी.