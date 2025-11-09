ETV Bharat / state

गढ़वाली संबोधन से कनेक्ट, उत्पादों की ब्रांडिंग, लोगों को भाया पीएम का लोकल अंदाज

29 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने दो बार किया गढ़वाली में संबोधन ( PHOTO- उत्तराखंड सूचना विभाग )