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प्रधानमंत्री का वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' का लक्ष्य घर घर में चर्चा का विषय बना: अर्जुन मुंडा

पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने बोकारो में कहा कि 2047 तक 'विकसित भारत' का लक्ष्य घर घर में चर्चा का विषय बन गया है.

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पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 14, 2026 at 8:48 PM IST

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बोकारो: पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को विश्वास, विकास और जन-कल्याण का प्रतीक करार दिया. बोकारो में अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार ने विगत 12 वर्षों में युवा, महिला और किसान वर्ग के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं. इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम अब जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं.

2047 का विकसित भारत, हर घर में चर्चा का विषय

अर्जुन मुंडा ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री का वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' का लक्ष्य अब आम नागरिकों के बीच सकारात्मक चर्चा का विषय बन गया है. आम लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा है और वे महसूस कर रहे हैं कि भारत सकारात्मक ऊर्जा के साथ उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर है.

पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा का बयान (ETV Bharat)

युवाओं को मिल रहे सीखने-कमाने के अवसर

पूर्व सीएम ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में नई संभावनाओं की तलाश का काम तेजी से चल रहा है. खासकर युवाओं के लिए ऐसे अवसर तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें वे 'लर्निंग' (सीखना) और 'अर्निंग' (कमाना) दोनों को साथ जोड़ सकें.

'लखपति दीदी' बनी राष्ट्र की मजबूत कड़ी

महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर देते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि "लखपति दीदी" आज राष्ट्र की सबसे सुदृढ़ कड़ी के रूप में उभरी हैं. इस पहल से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और परिवार व समाज में उनकी भूमिका मजबूत हो रही है.

वैश्विक सम्मान बढ़ा, सीमाएं सुरक्षित

अर्जुन मुंडा ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का वैश्विक सम्मान बढ़ा है. देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई हैं और घुसपैठ पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है. उन्होंने समग्र रूप से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है.

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