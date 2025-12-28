ETV Bharat / state

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना; किसान 31 दिसंबर तक करा लें रबी फसलों का इंश्योरेंस, यहां जानिए पूरी प्रक्रिया

लखनऊ : रबी फसलों (गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू) के लिए बीमा कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. इसके लिए किसान pmfby.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा 14447 पर कॉल कर भी जानकारी ले सकते हैं. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से दावों का डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से समय पर भुगतान किया जाता है. रबी फसलों के लिए किसानों को बीमा का सिर्फ डेढ़ प्रतिशत प्रीमियम देना होता है. शेष धनराशि का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार करती है.

अब तक आ चुके 53.23 लाख आवेदन : रबी सीजन 2025-26 के लिए अब तक 15.01 लाख से अधिक किसानों के 53.23 लाख आवेदन आ चुके हैं. 8,90,410 हेक्टेयर क्षेत्र की फसलों का बीमा कराया जा चुका है. रबी फसलों के लिए 1.5 फीसदी प्रीमियम किसानों की तरफ से दिया जाता है. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2016-17 से 2024-25 तक 351.75 लाख बीमित किसानों ने 339.41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों की बीमा कराया.

मंत्री ने बताया कि इस अवधि में 73.79 लाख किसानों को 5679.26 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया. वहीं 2025-26 में खरीफ सीजन में 20.72 लाख बीमित किसानों ने 13.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसलों का बीमा कराया. अभी तक 2.70 लाख किसानों को 215.40 करोड़ क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है.

'किसान जल्द करा लें फसलों का बीमा' : कृषि मंत्री ने बताया कि रबी फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय है. जिन किसानों ने अभी तक बीमा नहीं कराया है, वे जल्द बीमा करा लें. शाही ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण कई बार किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने वाले किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ता है.

किसान कैसे ले सकते हैं इंश्योरेंस का लाभ? : पीएम फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को एक आवेदन फार्म भरना होता है. यह आवेदन फार्म ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में उपलब्ध हैं. किसान अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वह पीएम फसल बीमा योजना की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.