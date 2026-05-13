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PM मोदी-CM योगी की अपील का असर; आवास से कलेक्ट्रेट तक पैदल पहुंचे DM, बोले- हफ्ते में दो दिन रहेगा 'नो व्हीकल डे’

आवास से कलेक्ट्रेट तक पैदल पहुंचे जिलाधिकारी ( Photo credit: ETV Bharat )

बरेली : पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अपील का असर दिखने लगा है. ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बरेली जिला प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है. जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सप्ताह में दो दिन ‘नो व्हीकल डे’ मनाने का फैसला लिया है. इसकी शुरुआत उन्होंने खुद अपने सुरक्षा और एस्कॉर्ट वाहनों को हटाकर की. जिलाधिकारी बुधवार को अपने कर्मचारियों के साथ आवास से कलेक्ट्रेट तक पैदल पहुंचे.

जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई अपील के परिपेक्ष्य में गुरुवार को जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि जितने भी हमारे अधिकारी हैं, किसी भी प्रकार से ईंधन का जो व्यय हो रहा है, उस पर कटौती करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगाएंगे.