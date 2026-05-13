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PM मोदी-CM योगी की अपील का असर; आवास से कलेक्ट्रेट तक पैदल पहुंचे DM, बोले- हफ्ते में दो दिन रहेगा 'नो व्हीकल डे’

जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि इससे एक तरफ जहां ईंधन की बचत होगी, पर्यावरण की सुरक्षा होगी.

आवास से कलेक्ट्रेट तक पैदल पहुंचे जिलाधिकारी
आवास से कलेक्ट्रेट तक पैदल पहुंचे जिलाधिकारी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 7:00 PM IST

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बरेली : पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अपील का असर दिखने लगा है. ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बरेली जिला प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है. जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सप्ताह में दो दिन ‘नो व्हीकल डे’ मनाने का फैसला लिया है. इसकी शुरुआत उन्होंने खुद अपने सुरक्षा और एस्कॉर्ट वाहनों को हटाकर की. जिलाधिकारी बुधवार को अपने कर्मचारियों के साथ आवास से कलेक्ट्रेट तक पैदल पहुंचे.

जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई अपील के परिपेक्ष्य में गुरुवार को जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि जितने भी हमारे अधिकारी हैं, किसी भी प्रकार से ईंधन का जो व्यय हो रहा है, उस पर कटौती करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगाएंगे.

उन्होंने बताया कि उसी के परिपेक्ष्य में आज मेरे द्वारा चलने वाले एस्कॉर्ट को हटा दिया गया है. उन्होंने बताया कि आज मेरे अर्दली, हमराही, सुरक्षा गार्ड यह सभी लोग मेरे आवास से कलेक्ट्रेट तक पैदल आए हैं. उन्होंने बताया कि हमने डिसाइड किया है कि हफ्ते में दो दिन 'नो व्हीकल डे' के रूप में मनाएंगे. उस दिन हमारे सारे अधिकारी एक साथ पैदल या साइकिल के माध्यम से अपने ऑफिस को जाएंगे.

उन्होंने बताया कि इससे एक तरफ जहां ईंधन की बचत होगी, पर्यावरण की सुरक्षा होगी, वहीं स्वास्थ्य लाभ भी होगा और आम जनमानस के बीच में बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जो संदेश दिया है उसका राष्ट्रहित में, जनहित में सभी को पालन करना चाहिए.

उन्होंने बताया कि इसके साथ-साथ जनपद के समस्त विभाग को कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं. प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की अपील का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने में सभी लोग अपना पूरा-पूरा योगदान दें. ‘नो व्हीकल डे’ के दौरान जिले के सभी अधिकारी साइकिल या पैदल कार्यालय पहुंचेंगे. इससे ईंधन की बचत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और अधिकारियों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ेगा.



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