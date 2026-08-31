ETV Bharat / state

पीएम के सलाहकार तरुण कपूर द्वारा बीसीसीएल के कार्यों की समीक्षा, खदान सुरक्षा और पुनर्वास पर जोर

प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने बीसीसीएल के कार्यों की समीक्षा की (धनबाद) ( ETV Bharat )