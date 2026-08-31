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पीएम के सलाहकार तरुण कपूर द्वारा बीसीसीएल के कार्यों की समीक्षा, खदान सुरक्षा और पुनर्वास पर जोर

धनबाद में प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने बीसीसीएल के कार्यों की समीक्षा की. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

Prime Minister Advisor Tarun Kapoor to reviewed operations of BCCL in Dhanbad
प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने बीसीसीएल के कार्यों की समीक्षा की (धनबाद) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 31, 2026 at 9:28 PM IST

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धनबादः प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर सोमवार को धनबाद पहुंचे. धनबाद पहुंचने पर बीसीसीएल गेस्ट हाउस में सीआईएसएफ की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

इसके बाद तरुण कपूर ने कोयला भवन स्थित बीसीसीएल मुख्यालय में कंपनी के कामकाज और भविष्य की योजनाओं को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में कोयला उत्पादन और डिस्पैच बढ़ाने के साथ आधुनिक खनन तकनीक, कोयले की गुणवत्ता, वाशरी की क्षमता विस्तार और सीबीएल (CBM) परियोजनाओं पर चर्चा हुई. वहीं, झरिया कोयलांचल में खदान सुरक्षा, आग प्रबंधन, पुनर्वास और भविष्य की खनन परियोजनाओं को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी ली गई.

इस बैठक में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बी. साईराम, कोयला मंत्रालय के सलाहकार परियोजना आलोक कुमार सिंह, वस्त्र मंत्रालय की संयुक्त सचिव अलका नंदा दयाल, बीसीसीएल के सीएमडी (CMD) मनोज कुमार अग्रवाल समेत कंपनी के निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. रेलवे, NHAI, BCCL के विभिन्न एरिया के महाप्रबंधक और मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए.

Prime Minister Advisor Tarun Kapoor to reviewed operations of BCCL in Dhanbad
प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने बीसीसीएल के कार्यों की समीक्षा की (ETV Bharat)

समीक्षा के दौरान बीसीसीएल के मौजूदा प्रदर्शन, कोयला उत्पादन और डिस्पैच की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई. कंपनी की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और कोयले की आपूर्ति व्यवस्था को और बेहतर बनाने को लेकर अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के जरिए जानकारी दी.

इसके अलावा अत्याधुनिक खनन तकनीक के इस्तेमाल, कोयले की गुणवत्ता में सुधार, वाशरी की क्षमता बढ़ाने, कोल बेड मीथेन यानी CBM परियोजनाओं, कारोबार में विविधीकरण और डिजिटल तकनीक के अधिक इस्तेमाल पर भी मंथन हुआ. बीसीसीएल की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ कंपनी के मुनाफे को अधिकतम करने पर भी विशेष जोर दिया गया.

वहीं, धनबाद के झरिया कोयलांचल से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को भी बैठक में प्रमुखता से उठाया गया. खदानों में सुरक्षा, भूमिगत आग के प्रबंधन, प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और भविष्य की खनन गतिविधियों को लेकर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली गई. लगातार भू-धंसान और आग की समस्या से प्रभावित झरिया क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास एक बड़ी चुनौती रही है. ऐसे में समीक्षा बैठक में इन चुनौतियों के समाधान और आगे की कार्ययोजना पर चर्चा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

Prime Minister Advisor Tarun Kapoor to reviewed operations of BCCL in Dhanbad
CISF द्वारा प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर को गार्ड ऑफ ऑनर (ETV Bharat)

इस बैठक के दौरान बीसीसीएल की मौजूदा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के साथ भविष्य में कंपनी की क्षमता विस्तार और विकास की दिशा भी तय करने पर जोर दिया गया. माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के सलाहकार का यह दौरा बीसीसीएल के परिचालन प्रदर्शन, सुरक्षा व्यवस्था और झरिया पुनर्वास की आगामी रणनीति के लिहाज से अहम है.

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